Lo que la multitud sabe

La multitud es revuelta de cuerpos, lenguajes y calles. La marea verde, y en ella todas las herencias de luchas multitudinarias, emancipatorias y revolucionarias, lo sabe. La multitud feminista se expande en todo el mundo. Es también la puesta en relación entre las urgencias y las voces de hoy, con toda una historia, más bien millones de historias, de silencios. Todos esos ancestrales silencios, con sus represiones, clandestinidades y sufrimientos, regresan en la multitud, liberando tantas veces los deseos y existencias de ideales mortíferos. Y entonces el aborto, tanto como el deseo de no maternar, pueden dejar de ser tabú, pecado, condena.



Las mujeres, desamarradas del confinamiento al espacio doméstico y de los ideales que la ligaban centralmente a funciones de maternidad y cuidado, y en caso de transgresión y desobediencia: ligadas a la envidia del pene y del varón, fálicas, “poco femeninas”, venimos transformando ideales, identificaciones, trayectos posibles. Esos trabajos psíquicos de mujeres y disidencias, junto con el trabajo de deslindar masculinidad de dominación, no serían posibles sin las transformaciones que pulsa la multitud, en su existencia corpórea. No son búsquedas solitarias, no son luchas individuales y personales únicamente.

Donde la masa era, adivino la multitud. Multitud, que es también la capacidad de afectar y modificar la cultura, y sus malestares.

Y sigue batallando, haciendo de las luchas, ley.

La libertad y el derecho a decidir la propia vida, y un hecho irreversible: que el feminismo es multitud.

Hoy festejamos.

Lila María Feldman es psicoanalista.