La Justicia suspendió la venta de 86 hectáreas de tierras públicas en la Ciudad

El juez Andrés Gallardo resolvió este jueves suspender la venta de 86 hectáreas de tierras públicas en la Ciudad de Buenos Aires. Los lotes pertenecían a la Nación y fueron transferidos a la Ciudad, por convenio, durante la presidencia de Mauricio Macri.

Se trata de la suspensión de los predios del Barrio Carlos Mugica (ex Villa 31-31bis), el triángulo de Salguero, playones ferroviarios en Villa Crespo y los pertenecientes al ex Mercado de Hacienda. El juez de 1ra Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario, Andrés Gallardo, advirtió en su fallo que no se cumplió con las audiencias públicas obligatorias ni con el procedimiento de doble lectura para sancionar esta ley, ordenado por los arts. N° 89 inciso 4 y N° 90 de la Constitución de la Ciudad.

El recurso de amparo había sido presentado por el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), la Cátedra de Ingeniería Comunitaria - FIUBA (CLIC), IPYPP y la Defensoría de Laburantes. Los demandantes también habían argumentaron que la ley “no respeta la participación ciudadana que exige el Plan Urbano Ambiental para el manejo del Banco de Tierras e Inmuebles de la Ciudad”.

En 2018, los terrenos que conforman las 86 hectáreas estaban en manos del Estado nacional fueron transferidos por convenio a la Ciudad a cambio de que la gestión de Rodríguez Larreta se hiciera cargo del financiamiento de la última etapa de la obra del Paseo del Bajo, que vincula la Autopista Buenos Aires-La Plata con la Autopista Illia. Nación había tomado deuda por 400 millones de dólares con la Corporación Andina de Fomento (CAF), y a su vez le pidió a Ciudad que absorbiera parte de esa deuda y se hiciera cargo de 175 millones de dólares.

“Con este proyecto lo que está mostrando es la fuerte voluntad de liberar la mayor cantidad de suelo para venderlo para especulación inmobiliaria”, denunció por aquel entonces el abogado Jonatan Baldiviezo, titular del Observatorio del Derecho a la Ciudad.

Negociados

La discusión por los terrenos públicos en la ciudad de Buenos Aires no es nueva. A principio de año, el presidente Alberto Fernández ordenó investigar los convenios de traspaso de tierras a la Ciudad firmados por Macri sobre el final de su mandato, puesto que consideró que se había violado la ley de Responsabilidad Fiscal y que se comprometió patrimonio público.

Se trata de un total de 31 escrituras correspondientes a playas ferroviarias y parcelas ubicadas en Caballito, Palermo, Belgrano y Liniers y la concesión de los espacios debajo de dos viaductos, el Mitre y el San Martín, además del Paseo del Bajo, que tendrían un valor fiscal aproximado de 16 mil millones de pesos.

Pero eso no es todo. En octubre la Legislatura porteña aprobó el proyecto impulsado por el Gobierno de la Ciudad para la rezonificación urbanística de los predios de Costa Salguero y Punta Carrasco.

La iniciativa provocó la reacción de organizaciones sociales y ambientalistas que se movilizaron al grito de “parques sí, torres no” para impedir la venta de los terrenos. Al mismo tiempo que un fallo judicial dio lugar a una acción de amparo.

La decisión de qué pasará con esas tierras se conocerá hacia fines de enero 2021, cuando culminen las audiencias públicas, de las participarán unos 250 oradores y oradoras que en su mayoría se oponen a que en el predio porteño junto al La Justicia ordenó suspender la venta de 86 hectáreas de tierras públicas en la ciudad de Buenos Airesrío se permita la construcción de edificios de lujo de hasta 10 pisos.