Alex Vedder, una abogada medioambiental que vive por y para su trabajo, se ve obligada a rehacer sus esquemas cuando su marido decide abandonar la familia, dejándola sola a cargo de su hijo. Acompañada por un padre que aún aspira a triunfar como actor, una hermana excéntrica y un hijo extremadamente tímido, Alex se enfrenta a un día a día radicalmente distinto al que estaba acostumbrada, sin nadie que le eche una mano para lidiar con todo ello.

La película Alex of Venice supone el debut como director del actor Chris Messina (The Mindy Project, A dos metros bajo tierra). Este film dramático de cine independiente está protagonizada por la joven Mary Elizabeth Winstead, acompañada por el veterano Don Johnson, Derek Luke y el propio Messina en el papel del marido de la protagonista.

"El placer de unos buenos personajes y de sus pequeñas epifanías es innegable, y Alex of Venice está bien surtido de ambas cosas, gracias a la extraordinaria interpretación de Mary Elizabeth Winstead", destacó la revista estadounidense Variety. A su vez, The New York Times la describió como "un atractivo retrato de una mujer que pierde y encuentra el rumbo".

Alex of Venice, de Chris Messina, se encuentra disponible en el sitio web del Cine Público El Cairo