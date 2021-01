Alberto Fernández: "Vamos a hacer que las mejoras al bolsillo de los jubilados lleguen lo antes posible"

Alberto Fernández se volvió a referir este domingo a la ley de movilidad jubilatoria y apuntó contra aquellos medios de comunicación que "hablan de ajuste" ya que la nueva fórmula regresa, con algunos cambios, al cálculo que regía desde 2008 durante el gobierno de Cristina Kirchner, "que le permitió a los jubilados que sus ingresos crecieran en términos reales un 20 por ciento", expuso el Presidente.

Este domingo, durante el acto de lanzamiento del programa “Anses Verano” en Chapadmalal, el mandatario promulgó la ley que modifica el índice de movilidad jubilatoria y sostuvo que uno de los objetivos de su gobierno es "prestarle atención a los que más necesitan".

Luego, en una entrevista en AM750, volvió a referirse al tema "no para que entiendan los que no quieran entender, sino para que no se confundan los que de buena fe leen y miran el presente", aclaró. El mandatario explicó que, "cuando ellos (el macrismo) pusieron su propia movilidad jubilatoria, les sacaron (a los jubilados) cerca de 90 mil millones de pesos para dárselos a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires y de ahí en más los jubilados perdieron dinero y las jubilaciones cayeron un 20 por ciento en términos reales".

La fórmula de movilidad de haberes que creó el kirchnerismo en 2008, que luego fue modificada durante el gobierno de Cambiemos, "les permitió a los jubilados que sus ingresos crecieran en términos reales un 20 por ciento y lo que nosotros estamos haciendo es reponer ese método de cálculo con una ventaja más para los jubilados".

Y detalló acerca de los cambios de la nueva fórmula: "En el sistema anterior, en los años de Cristina (Fernández de Kirchner), las jubilaciones se ajustaban cada 6 meses. Ahora se van a ir adecuando a este nuevo índice cada 3 meses. Vamos a permitirle a los jubilados que lleguen lo antes posible las mejoras a sus bolsillos".

En respuesta a aquellos sectores de la oposición que, respaldados por varios medios de comunicación, califican la nueva ley "como un ajuste", el presidente remarcó que para "saber dónde está el ajuste del gobierno de Alberto Fernández hay que mirar el presupuesto del año 2021 (...) Mirás la obra pública y la inversión se multiplicó por dos. Mirás educación y la inversión en educación sube. Lo mismo pasa con la inversión en salud o en ciencia y tecnología. Y de repente ves una barra que baja drásticamente. Esa es la barra de los intereses que no pagamos".

"Ellos me obligan a volver al pasado mintiéndole a la gente, diciéndole cosas que no son", dijo en referencia a varios medios de comunicación que operan junto a sectores de la oposición. "Cuando uno ve cómo ciertos diarios o ciertos canales han perdido rating o cómo algunos programas de llamado periodismo político se derrumban, se da cuenta que la gente dejo de verlo porque se dio cuenta que estaban mintiendo", señaló.

Por eso, el Presidente insistió, "es importante que el periodismo se mueva en esa lógica de honestidad intelectual que permita a cada uno decir lo que crea desde un lugar honesto y desde una mirada no tendenciosa, que no tergiverse la realidad".

Coronavirus

Sobre la situación sanitaria en el país, volvió a insistir con la importancia de "seguir muy atentos y con mucho cuidado a ver cómo evoluciona todo". El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, "tienen la misma precaución que nosotros", señaló.

"Cuando vemos las imágenes que vi en Pinamar y Mar de Plata... el nivel de rebrote es gravísimo. A la gente la han contaminado esos mismos medios y políticos con la idea que cuando uno decía 'quedate en casa' en verdad queríamos restringirle la libertad. Y en verdad lo único que hacíamos era cuidarlos", indicó.

Otras definiciones de Alberto Fernández

Aborto legal

* El aborto es un tema complejo, porque se mezclan elementos religiosos. Pero también entiendo que lo que me impulsaba a mí es que desde que llegó la democracia hasta la fecha, tres mil mujeres se murieron por abortos mal practicados. Otras sufrieron daños en su salud.

*Esta era una lucha contra la hipocresía. Los abortos existían, y no íbamos a cambiar esa voluntad de la mujer. Lo que debemos garantizar son las condiciones para que esa decisión no se convierta en un riesgo para su vida.

Traspaso de fondos para la policía porteña

*"No quisimos hacer daño a nadie. Nosotros tratamos de reparar una irregularidad manifiesta, que es dar fondos de coparticipación, por decreto, a un distrito privilegiándolo, con un falso argumento que era para pagarle el traspaso de las fuerza de seguridad. Tan falso era que el jefe de Gobierno porteño salió, después, a decir que la Ciudad va a tener peores plazas, colegios, hospitales, porque supuestamente le sacamos esos recursos. Pero los recursos eran para Seguridad, no para esas áreas. La verdad es que (Horacio Rodríguez Larreta) exagera y genera un conflicto donde no debería haberlo".

*"Creo que debe ser más generoso, porque el resto de las Provincias no reclama que devuelva todo lo que le traspasó Nación en estos años. Y que simplemente acepten un borrón y cuenta nueva, para poner las cosas en orden de aquí, en adelante. Yo voy a hablar con Horacio para insistirle que se arreglen cosas como se deben".

*"Lo que nosotros hemos decidido plantear es que hubo unos recursos que, arbitrariamente, fueron dispuestos por el gobierno de Macri en favor de Rodríguez Larreta que nunca debieron haber ido allí, ya que no solo eran en exceso sino que también iban en desmedro de otras provincias. Eso no era razonable ni justo y por eso hay que corregirlo, y lo corregimos para el futuro".

Justicia

*"Uno lo que se pregunta es cómo es posible que casos como el traslado de dos jueces (Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi) tenga más urgencia y gravedad institucional que la revisión de la condena de un vicepresidente. Por eso me pregunto con qué criterio actúa la Corte. Cristina tiene 11 recursos ante la Corte que nunca recibieron ninguna respuesta: fue la Presidenta de la Nación durante ocho años y es la actual vicepresidenta, pero para la Corte su pedido no reviste urgencia".

"Yo creé la comisión de juristas, a los que algunos llamaron comisión Beraldi, donde hay gente muy pero muy prestigiosa. Estoy seguro de que en la Justicia tenemos que meter mano, en el sentido de que hay que corregir cosas. Institucionalmente hablando, con leyes, cambiar procedimientos y formas. La Justicia es el único poder que, en estos 30 años de democracia, no fue revisada su funcionamiento en detalle. Esto no es perseguir jueces, sacarles causas ni alterar nada de los procedimientos que están vigentes sino, simplemente, establecer una mejor justicia".