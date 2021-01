Copa Diego Maradona: Independiente cayó con Arsenal y se despidió 

En un encuentro atractivo con muchos goles y dos expulsados, Independiente cayó 4-3 ante Arsenal de Sarandí en el estadio Libertadores de América, por la cuarta fecha de la Zona Campeonato de la Copa Diego Maradona, y se quedó sin chances de disputar la final del torneo, al igual que su vencedor.

La visita se puso en ventaja sobre el primer cuarto de hora con un gol enmarcado en la ley de ex: Soraire avanzó por izquierda, su centro no pudo ser despejado por Barboza y Lucas Albertengo -un ex Independiente que ya lleva tres en su haber en el torneo- sólo tuvo que empujarla a la red ante la impotencia del uruguayo Sosa. El goleador no lo gritó, Arsenal daba el golpe y ganaba 1-0 en Avellaneda.

Pero pasada la media hora de juego, un zapatazo desde fuera del área de Lucas Romero -de gran desempeño- igualó el trámite para los dirigidos por Lucas Pusineri. No obstante, el equipo de Sergio Rondina fue más que su anfitrión al cabo de la primera etapa.

Ya en el complemento, Arsenal siguió jugando mejor que su rival y volvió a desnivelar cuando Navas picó la pelota entre los centrales locales y el uruguayo Jhonatan Candia, de cabeza, sometió a su coterráneo Sosa. La visita ganaba con justicia y volvía a poner en jaque a su anfitrión.

Pero en el peor momento de Independiente, el Perro Romero cedió para Jonathan Menéndez quien, también desde afuera del área, clavó la pelota en el ángulo para decretar el 2-2 parcial.

Poco después, mientras todo Independiente reclamaba un penal a Velasco, un contragolpe letal encabezado por Candia y Albertengo terminó con el tanto del ingresado Ramiro Luna para volver a poner a Arsenal arriba en el marcador.

El partido era intenso y en eso el árbitro Néstor Pitana le mostró la roja a Alan Franco. Y con uno menos, a puro amor propio, Independiente volvió empardar el juego por intermedio de Alan Velasco, quien venció la floja resistencia de Rivero y marcó el 3-3. Enseguida, quien se iría expulsado por doble amarilla sería el uruguayo Candia.

Luego de la inclusión del atacante Braian Romero, el DT Pusineri metió un nuevo delantero en cancha, en este caso Messiniti, quien se perdió un gol prácticamente debajo del arco.

Con llegadas a ambos arcos, el juego no daba tregua y el resultado era más bien incierto. Y con el Rojo jugado en ataque, Arsenal asestó el golpe final en tiempo de descuento con otra contra, ya que Luna -quien venía de perderse un gol casi hecho- definió con categoría ante un desprotegido Sosa. El 3-4 sentenciaba la suerte del equipo de Pusineri.

Aun con muchos errores, fue un partidazo por la entrega de ambos equipos. Arsenal jugó mejor y se quedó merecidamente con los tres puntos.

Independiente siempre tuvo que correr de atrás, puso empeño, pero pagó muy caro su desorden en todas las líneas y se quedó sin chances en la Copa Diego Maradona.