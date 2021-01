The Mandalorian, la más pirateada en 2020

The Mandalorian fue la serie más pirateada de 2020. Según una investigación realizada por el sitio TorrentFreak, el spinoff de la saga Star Wars se ubicó en el primer lugar del ranking global de series más “torrenteadas” (es decir, bajadas de los sitios de torrents, archivos fragmentados y repartidos entre varios usuarios) el año pasado.

La lista, “basada en varias fuentes diversas, incluye las estadísticas reportadas por los medidores públicos de torrents”, fue históricamente liderada por Game of Thrones (HBO). La fantasía épica basada en los libros de George R. R. Martin ocupó el primer lugar en los últimos siete años, pero habiendo terminado en mayo de 2019 era poco probable que mantuviera su liderazgo. En su lugar entró la serie original de Disney+, situada en el universo Star Wars tras los eventos de El regreso del Jedi, y protagonizada por Pedro Pascal como el cazarrecompensas Din Djarin: la producción probó ser enormemente popular entre los críticos y fans desde su debut en 2019. Según TorrentFreak, la primera temporada ocupó el tercer lugar de series más pirateadas ese año.

The Boys, la serie de superhéroes de Amazon Prime Video, ocupó el segundo lugar de ese ranking odiado por los productores; le siguió Westworld, la serie futurista de HBO. Otros competidores en los primeros lugares fueron Vikings, Rick & Morty, The Walking Dead y Star Trek: Picard. Hay que apuntar que la lista solo contempla descargas en el formato torrent, que solo conforman una parte de la piratería online.

The Mandalorian cerró su segunda temporada el pasado 18 de diciembre, con amplia aprobación de la crítica especializada y el público. El éxito de la serie llevó a que se anuncie otro spinoff relacionado con ese universo, The Book of Boba Fett, a estrenarse a fines de este año.