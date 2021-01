Conflicto por la coparticipación porteña: Los paladines del diálogo no quieren ni hablar

Luego de que el gobierno nacional los convocara con día y hora, la administración de Horacio Rodríguez Larreta volvió a contestar que no asistirá a un diálogo para negociar la cifra que le corresponde a CABA por el traspaso de la policía al distrito. Esa instancia de negociación está incluida en la ley que sancionó el Congreso y el jefe de gobierno porteño busca impugnarla ante la Corte Suprema. El vicejefe Diego Santilli sostuvo que no tienen nada que conversar y que sería "como ir a un partido de fútbol que ya terminó". El presidente Alberto Fernández advirtió que se "genera un conflicto innecesariamente" y señaló que lo llamará a Larreta para "insistir en resolver las cosas como se deben".



Los ministros del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro, y de Economía, Martín Guzman, convocaron al gobierno porteño a asistir a un encuentro el lunes 4 a las 15. "Entendemos que no hay mayor estándar de legalidad e institucionalidad que convocar a una reunión formal en el marco de una ley que no sólo ha sido debatida y sancionada como demanda la Constitución Nacional, sino que ajusta el proceso de transferencia a los requisitos que esta última establece”, afirmaron en la carta de invitación.



Lo hicieron después de que desde la gestión PRO mandaran otra carta con una negativa a concurrir. Desde el gobierno nacional confirmaron a este diario que, tras el faltazo del lunes, no habrá nuevas convocatorias: "Ya los llamamos dos veces y las dos veces dijeron que no querían hablar. Hay 60 días de plazo para hacer cambios". ¿Qué pasa si no hay acuerdo? Queda vigente la cifra que propuso el gobierno nacional: 24.500 millones de pesos por año, con una cláusula de actualización.

El Presidente consideró que Larreta "debería ser generoso, porque el resto de las provincias no le está reclamando que devuelva todo lo que se llevó de más en todos estos años, y que simplemente acepten un borrón y cuenta nueva para poner las cosas en orden de aquí en adelante". "No quisimos hacer un daño a nadie, sino tratar de reparar una irregularidad", advirtió Fernández en diálogo con AM 750.



Alberto Fernández recordó que cuando Mauricio Macri aumentó la coparticipación porteña en 2016 le "dieron fondos a un distrito, a través de un decreto, privilegiándolo con un falso argumento de que era para pagar la seguridad que se les traspasaba desde el gobierno nacional al de la Ciudad". "Tan falso era ese argumento que el mismo jefe de gobierno anda dando conferencias de prensa diciendo que ahora los porteños iban a tener peores plazas, colegios y hospitales porque les sacamos esos recursos. Pero si los recursos no eran para eso, sino para la seguridad", remarcó. "Las cosas no se hacen como a uno le da la gana, sino como la ley manda y las instituciones ordenan. Nosotros realmente queremos darle los recursos que necesita la Ciudad para pagar la seguridad, porque así lo establece la Constitución. Pero hacerlo como la ley marca", indicó.

En respuesta, el vicejefe del gobierno porteño sostuvo que no irán a ninguna reunión a la que los convoquen: “Nosotros por este tema hicimos un pedido de inconstitucionalidad a la Corte Suprema y tenemos que ser coherentes. No podemos sentarnos a discutir donde el resultado ya está puesto, porque la ley ya está sancionada. Es como ir a ver un partido de fútbol que ya terminó”. "En este tema, la Ciudad viene perdiendo 150 millones de pesos diarios desde que se sancionó el decreto y este año perderá 65 mil millones de pesos", afirmó Santilli.

El ministro de Educación nacional, Nicolás Trotta, advirtió sobre esa decisión: "Cuando los supuestos paladines del diálogo y de los consensos están débiles de argumentos, se ausentan de los encuentros".

Y el legislador porteño Leandro Santoro remarcó: "Larreta se tiene que sentar con Wado y con Guzmán. Primero para cumplir la ley y segundo porque es la única forma de mostrar que los fondos que le transfirió Macri a la CABA son los correctos. Demuestra que necesita el 3,75 por ciento de la coparticipación para financiar la PFA y yo mismo lo salgo a bancar".



Su declaración llegó después de un comunicado de todo el bloque del Frente de Todos en la Legislatura que llamó al jefe de gobierno a retomar el camino del diálogo y la racionalidad. Plantearon que era inexplicable su negativa a dialogar y presentar los datos por los que dice que debe recibir más fondos.



"No sorprende que los legisladores respalden este gravísimo atropello, atacando en manada y muy lejos de trabajar para todos y todas", les contestó el vicepresidente primero de la Legislatura, Agustin Forchieri. "Inexplicable que el gobierno nacional, autor de la quita de recursos más voraz que se recuerde de la Ciudad, convoque a un show mediático que solo busca avanzar sobre la autonomía de nuestro distrito", lanzó. "Respaldamos la decisión del jefe de gobierno Larreta y confiamos en que la Corte Suprema restituya a los vecinos los fondos para seguridad, salud y educación que el kirchnerismo se apropió por el solo hecho de ser un distrito gobernado por la oposición", afirmó.



"Hay una especulación política que tiene que ver con victimizarse. El oficialismo plantea que un comunicado serio e institucional de nuestro bloque fue un 'ataque en manada'. Es increíble", le retrucó la legisladora del Frente de Todos Claudia Neira.

Los cruces siguieron en las redes. La legisladora de Vamos Juntos Natalia Fidel consideró "inexplicable" la convocatoria del gobierno nacional, "autor de la quita de recursos más voraz y arbitraria que se recuerde de la Ciudad de Buenos Aires". Los términos que usaron los legisladores aliados a Larreta fueron similares en todos los casos.



Por su parte, la diputada Carmen Polledo advirtió que "no se entiende como los legisladores del Frente de Todos de CABA le piden a Larreta que concurra a una reunión para validar el saqueo de nuestra ciudad".

La pirotecnia verbal entre un lado y el otro llegó para quedarse, sin la posibilidad a la vista de una negociación entre los dos gobiernos.