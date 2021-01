Jazz de alto nivel con disco nuevo

Rubén “Chivo” González, uno de los referentes del jazz rosarino, tiene nuevo disco: Allá lejos y hace tiempo. El destacado saxofonista y clarinetista fue convocado de manera casi sorpresiva por sus colegas, los talentosos Mariano Ruggieri (piano), Franco Di Renzo (contrabajo) y Luciano Ruggieri (batería) para esta nueva grabación.

El repertorio de temas fue consensuado prácticamente en el momento de la grabación con el criterio de “primeras tomas” que privilegia una de los mejores rasgos del jazz: la espontaneidad. De esa manera, en este nuevo disco se podrán escuchar nuevas versiones de Long Ago and Far Away, A Child is Born y Stardust, entre otras.

El bonus track fue elegido por el propio “Chivo” con una vieja canción cuyo título expresa, según él, a veces su estado de ánimo. La misma fue grabada en dúo con Mariano Ruggieri, cada uno en su casa, dos años después del resto de las grabaciones originales, para dejar una prueba como registro de situación en medio de esta pandemia que no sólo les impidió tocar con público sino siquiera poder tocar juntos.

Allá lejos y hace tiempo, nuevo disco de Rubén “Chivo” González, está disponible en tiendas digitales como Apple y en Deezer y Tidal, entre otras plataformas.