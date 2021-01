Alberto Fernández descartó subas en las prepagas: "No estamos en condiciones de de favorecer aumentos"

El presidente Alberto Fernández ofreció una entrevista en la que dijo que "estamos en una situación particular. Una de las cosas que más me cuesta entender como Presidente es que yo hablo de gobernar un país en pandemia y me contestan como si estuviera gobernando un país normal: esto no es un país normal, es un país en pandemia, un mundo en pandemia", sostuvo el primer mandatario. También habló de la implementación de un aumento segmentado de tarifas porque "con la pandemia ya sabemos quién es quién" y dijo que el Gobierno no está en condiciones de favoreces un aumento de prepagas. Ratificó que no piensa firmar ningún indulto porque lo dijo en campaña: los considera un resabio monárquico.

El jefe de Estado añadió: "Mi mayor preocupación era que a ningún argentino le falte comida. Tengo la íntima tranquilidad de haberlo logrado. Pasamos dos fines de año sin haber tenido un solo saqueo, un solo reclamo de gente que decía necesitar y el Estado no la estaba atendiendo".

Aumento de tarifas y prepagas

"Si por nosotros fuera, no tocaríamos las tarifas. Tengo claro que podemos ir a un sistema segmentado en el que paguen más los que pueden pagar más. No entiendo dónde está la discusión. Con el tema de la pandemia ya sabemos quién es quién".



Sin embargo sobre el incremento de las prepagas, Fernández dijo que "no estamos en condiciones de favorecer aumentos" en la medicina de ese rubro, ya que "no podemos cargar sobre la gente ese costo", y afirmó que "existe un problema estructural del sistema de salud que hay que revisar". "Tengo que cuidar el bolsillo de la gente, ya que la situación es muy delicada", sostuvo el mandatario y planteó que "todos tenemos que hacer un esfuerzo".



"No puedo seguir funcionando en una economía normal porque no estamos en una economía normal. Estoy en una lucha con la producción de alimentos en Argentina. Estamos en una situación de emergencia y hay que pensar en los que menos tienen", dijo en declaraciones a Radio Con Vos.

El caso Victoria Donda

"Quien la conoce a Victoria sabe que no tuvo mala intención. Victoria no le estaba diciendo a la empleada que trabajaba en su casa `te damos un contrato del Estado para que trabajes en mi casa´. la empleada no podía trabajar más con ella y Victoria le ofreció el plan. Si Victoria le hubiera dicho ´te pago con un contrato del Inadi´sería otra cosa", la defendió.

Indulto

Sobre el pedido de muchos de que indulte a los presos políticos, el Presidente fue contundente. "Le doy a la palabra un lugar central. El indulto es una rémora monárquica y lo dije en la campaña. Dije que no iba a indultar a nadie y lo voy a cumplir. Yo no soy quién para perdonar". Y agregó: "“Si quieren indultar a los procesados, eso es una amnistía y depende del Congreso, no depende de mí".

El Presidente agregó que lo que sí cree es que "en estos últimos cuatro años hubo muchos procesos que están colmados de nulidades. Le pido a la justicia que los revise porque hay cosas que no están bien".

El periodismo

El Presidente es muy crítico con algunos periodistas que cree que siempre están buscando tergiversar información o interpretar sus actos exactamente al revés de como fueron pensados. Pero cree que eso responde más a una línea editorial de los medios que a los nombres propios. "Yo mandaría al psicólogo a esos medios, aunque no se puede mandar al psicólogo a una persona jurídica", dijo antes de confesar que él nunca fue a uno.