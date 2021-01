Coronavirus: El macrismo parece más cerca del virus que de la salud

La cúpula de Juntos por el Cambio salió a cuestionar la decisión del Gobierno nacional de avanzar nuevamente con restricciones a raíz del aumento de casos de coronavirus. Lo hicieron, incluso, antes de conocer el contenido de las medidas. En un comunicado que se titula "la restricción de libertades no puede ser la única respuesta a la crisis sanitaria", los presidentes de los bloques del espacio opositor consideraron que la decisión "restringe las libertades individuales". La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, directamente sostuvo que el presidente Alberto Fernández "se arroga la potestad de un monarca". Desde el Gobierno nacional, recordaron que, además de oponerse a las medidas de prevensión una y otra vez, desde ese espacio político Elisa Carrió puso en duda la efectividad de las vacunas.



Horas antes de que se conocieran detalles de la restricción noctura y otras medidas para frenar el aumento de casos, Juntos por el Cambio sacó un comunicado en el que consideró que “el Gobierno nacional elige restringir las libertades individuales como una única respuesta a la crisis sanitaria del coronavirus. El toque de queda que se pretende no hace más que confirmar la mezcla del fracaso de la política sanitaria y el intento oficial por montarse sobre acontecimientos populares que pretendieron convertir en eventos oficialistas”.

Los dirigentes criticaron, así, el funeral a Diego Armando Maradona y las concentraciones a favor del aborto legal: “Así se permitieron hechos masivos en un momento en el que, con el esfuerzo de todos, los contagios habían bajado, pudiendo tener un verano ordenado, con la posibilidad para miles de comercios de volver a abrir sus puertas y para que los trabajadores regresaran a sus actividades”. “Ahora la carga del fracaso y negligencia en el manejo de la pandemia tiene un nuevo chivo expiatorio: los jóvenes, generando un nuevo enemigo imaginario en los jóvenes; no puede ser un absurdo tan grande”, remarcaron. Los dirigentes exigieron que las medidas sean decididas en el Congreso y que se priorice la actividad económica. De paso, pidieron por las "medidas restrictivas a la actividad agrícola", para sumarse al reclamo de la Mesa de Enlace.



Bullrich picó en punta antes de ese comunicado con su crítica antimonárquica: "El toque de queda debe aprobarse en el Congreso; no es potestad de un monarca. ¿Quiénes pagan el fracaso de la política sanitaria del Gobierno? Millones de argentinos que no pueden trabajar.¡Otro golpe a los trabajadores!", sostuvo la ex ministra de Trabajo de la Alianza.



Si bien mantiene distancias con la presidenta del PRO, el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, tampoco estaba de acuerdo con la medida. En la reunión con Alberto Fernández, propuso restringir la actividad de boliches y restaurantes, pero no la circulación en general. Estaban esperando poder ver los detalles del decreto, para analizar si pueden flexibilizar la medida lo más posible. Córdoba, al mando de Juan Schiaretti, estaría en una posición similar.



Una de las primeras respuestas desde el oficialismo llegó desde Hurlingham donde su intendente, Juan Zabaleta, escribió un tuit: "Sería bueno que "Juntos por el Comunicado" deje de tribunear y colabore un poco. Salen en manada a criticar medidas que ¡Ni se anunciaron! Dejen de politizar la pandemia. Dejen de angustiar y generar malestar permanentemente. ¿No les alcanza con militar contra la vacuna?"

Por su parte, el titular del Comité Nacional de la UCR, Alfredo Cornejo, afirmó que las nuevas medidas son "una prueba palpable del fracaso de la estrategia sanitaria de Alberto Fernández y una restricción enorme a la economía para generar nuevamente un relato épico de que estamos muy mal y que es por culpa de los jóvenes cuando, en realidad, nunca se hizo un plan específico para prevenir rebrotes o aumentos de contagios como los que se están dando ahora”.

En tanto, el titular de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, afirmó que "nos proponen, como única medida y respuesta, restringir nuestras libertades y derechos, seguir prohibiendo y que los jóvenes son los nuevos responsables. Restringir las libertades individuales y estado de excepción permanente como únicas respuestas a la crisis sanitaria es muy peligroso desde lo social y desde lo institucional”, indicó el diputado.

Por su parte, el titular del bloque de diputados del PRO, Cristian Ritondo, --quien se encuentra aislado luego de haber estado en contacto con Horacio Rodríguez Larreta, que dio positivo por covid-19-- dijo que “después de un fracaso que es bastante largo entran las contradicciones, como fue, primero, convocar a eventos masivos como el velatorio de Maradona y las movilizaciones por el impuesto a la riqueza y el aborto, mientras que ahora le quieren echar la culpa a los 200 chicos que se juntan en la playa”.

Para el vicepresidente del PRO, Federico Angelini, "el Presidente y su vice (o al revés) han estado más concentrados en su interna política y en jugar a House of Cards con el fin de avasallar instituciones, propiedad privada y Poder Judicial, por lo que han ignorado la gestión de medidas que apunten a mejorar el sistema sanitario".

En tanto, el diputado de la UCR Luis Petri afirmó “toda decisión sobre restricciones a las libertades individuales, llámese cuarentena o toque de queda, debe ser dispuesta por el Congreso, no mediante DNU a sola firma del Presidente y menos si establece consecuencias penales”. Petri citó el Pacto de San José de Costa Rica y ensayó una argumentación jurídica.



Le contestó en términos jurídicos el interventor de Yacimientos Carbonífenos Río Turbio Anibal Fernández: "Desconfíen de cualquiera que llame Pacto de San Jose de Costa Rica a lo que se llama Convención Americana. Hay que ser una bestia jurídica para suponer que la Convención Americana por los Derechos del Hombre prohibe los DNU y decretos".

En tanto, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, cuestionó los dichos de Cornejo y también advirtió sobre las últimas declaraciones de Carrió que es "absolutamente irresponsable la campaña antivacunas. Están jugando con la salud de los argentinos". "Si hay argentinos que no se vacunan por lo que dice Carrió y luego mueren, ¿quién se hace cargo de eso?", se preguntó Rossi.