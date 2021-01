Dióxido de cloro: "No hacemos una guerra santa por el dióxido de cloro" dijo un familiar del hombre fallecido

"Lo nuestro no es una guerra santa por el dióxido de cloro, solo buscamos todas las alternativas posibles para que pudieran sobrevivir", dijo por la tarde del martes José María Lorenzo, hijo de la esposa de Oscar García Rúa, el hombre de 92 años fallecido en el Sanatorio Otamendi luego de que se le suministrara dióxido de cloro por orden judicial.

En declaraciones al canal de noticias IP, Lorenzo sostuvo que la decisión de utilizar el dióxido y acudir a la Justicia para lograrlo fue tomada por "toda la familia", producto de la búsqueda de "una posibilidad de darles una chance de vida" y aclaró que "no fue la única alternativa, a mi madre se le dio plasma y hasta tratamos de conseguir el suero equino", aseguró. Cabe recordar que la madre de Lorenzo también falleció por covid-19 unos días antes que García Rúa, por lo que no se le llegó a administrar el dióxido.

Consultado por la no autorización de la Anmat para la utilización del dióxido en cuadros de covid-19, el hombre aseguró: "El andamiaje jurídico no lo comprendo, pero hasta donde sé no hay una prohibición, solo una recomendación de no utilizarlo". En cuanto a Dante Converti, médico que recetó y posteriormente aplicó el dióxido ante la negativa de los profesionales del Otamendi, Lorenzo sostuvo que no lo conocía desde antes sino que lo vio por primera vez "el día que ingresamos a suministrar el medicamento".