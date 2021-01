Turismo en pandemia

En noviembre hubo 7400 llegadas de turistas no residentes a la Argentina, cifra que presentó una disminución interanual de 97,2 por ciento. Se trató del primer mes en el que los vuelos dejaron de ser considerados "especiales", y pasaron a ser "regulares", con mayor cantidad de frecuencias. En once meses del año pasado se produjeron 679,1 miles de llegadas de turistas no residentes, un descenso interanual de 75,4 por ciento. En tanto, pese a la situación sanitaria y económica, en noviembre hubo 28.600 turistas argentinos que viajaron al exterior, cifra que registró un descenso interanual de 89,3 por ciento. En once meses, las salidas totalizaron 852,6 miles de turistas residentes, y acumularon una caída interanual de 77 por ciento. Por este motivo, el saldo de turistas internacionales en noviembre resultó negativo en 21.300 para toda la vía aérea internacional. Por su parte, el saldo en el período enero-noviembre fue negativo en 173,6 mil.