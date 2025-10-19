Después de 44 años de historia, MTV dejará atrás su legado musical. Paramount Skydance Corporation, la compañía a cargo de la señal, anunció que el 31 de diciembre de 2025 cesarán sus transmisiones los canales MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV y MTV Live. El canal principal de MTV continuará al aire, pero completamente transformado.

La señal se enfocará en reality shows y entretenimiento, con espacios como "Naked Dating UK" y "Geordie Shore", dejando en el pasado los videos musicales que la hicieron famosa. La decisión responde a razones económicas.

Paramount comunicó que sus canales musicales ya no resultan rentables y que busca recortar $500 millones en gastos operativos.

Un canal, una marca, una historia

Desde su lanzamiento, en 1981, MTV marcó una época. La señal impulsó dos grandes revoluciones culturales: la era del videoclip y la explosión de los reality shows.

Durante los años '80 y '90, la cadena convirtió a los VJ en íconos juveniles y programas como "Yo! MTV Raps","House of Style" y "MTV Unplugged" en fenómenos globales. MTV redefinió la relación entre la música y la imagen.

De esta manera, se consolidó como un fenómeno de la cultura pop internacional. Su primer minuto al aire marcó un hito con el video de The Buggles, “Video Killed The Radio Star”, anticipando la revolución que significaría la llegada del videoclip a la pantalla. MTV fue el espacio donde se estrenó el videoclip “Thriller” de Michael Jackson en 1983, un punto de inflexión para la industria musical y la producción audiovisual mundial.





El canal musical también sirvió como plataforma para artistas y movimientos contraculturales a lo largo de los años ochenta y noventa. Durante esa etapa, MTV impulsó géneros como el grunge y contribuyó a la popularización de bandas como Nirvana con videos como “Smells Like Teen Spirit” repetidos en alta rotación. Entre los momentos emblemáticos sobresale la entrevista de David Bowie en la que instó a la cadena a visibilizar artistas afroamericanos.

Artistas como Madonna y Michael Jackson encontraron en sus pantallas un espacio para crear estilos visuales únicos que transformaron la industria discográfica.

MTV unplugged, un fenómeno mundial

Los MTV Unplugged tuvieron un impacto mundial de audiencia por su ambiente íntimo y acústico. Entre los artistas y bandas destacadas de esta producción se cuenta a Paul McCartney, Eric Clapton, Oasis y Nirvana. Asimismo, MTV Latinoamérica también lanzó su edición Unplugged de la que participaron Los Cadillacs, Alberto Spinetta, Los Ratones Paranoicos, Illya Kuryakyn de Valderrama y Café Tacvba. El que más discos vendió fue el de Maná de México con tres millones novecientas mil copias. Un lugar destacado cabe reservarse al icónico unplugged de Charly García.

A inicios de los años '90, la cadena enfrentó su primera crisis: la fórmula musical comenzaba a agotarse. Sin embargo, la compañía logró reinventarse con nuevos formatos que abrieron paso a otra tendencia televisiva: los reality shows.