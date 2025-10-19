Ellerstina Indios Chapaleufú se convirtió en finalista del 85° Abierto de Tortugas de polo, luego de superar 14-12 a UAE, en el cierre de la sexta fecha (última de la zona B).

El equipo de los Pieres y los Heguy no mostró dudas y desde el inicio buscó el triunfo que lo depositara en la final. Con un gran partido de conjunto (se destacaron Facundo Pieres con ocho tantos y Cruz Heguy, una muralla en defensa), venció al equipo de los Emiratos.

El encuentro decisivo será el sábado próximo ante La Natividad La Dolfina, que el sábado ya había logrado su lugar en la final.

En el primer partido La Ensenada venció 18-13 a La Hache Cría & Polo. El equipo liderado por Jerónimo Del Carril (figura y goleador) buscó el triunfo que lo dejara con chances de ser finalista, desde el throw-in inicial. Y si bien los jugadores de La Hache querían lograr su primer triunfo en la temporada, su rival fue demasiado para las aspiraciones del equipo.

La Ensenada ganó pero no le alcanzó. Imagen: Matías Callejo / Prensa AAP





Por el lado de La Ensenada, los que aún no contaron con el lesionado Guillermo Caset, están haciendo una gran temporada.

Los equipos y la progresión:





14 ELLERSTINA INDIOS CHAPALEUFU: Facundo Pieres 10 (8 goles, cinco de penal), Antonio Heguy 8 (1), Gonzalo Pieres (h) 9 (2), Cruz Heguy 9 (3, dos de Penal 1). Total: 36.

12 UAE POLO: Pablo Pieres 9 (8, siete de penal), Lucas Monteverde (n) 9 (2), Tomás Panelo 9 (1 penal), Juan M. Nero 10 (1). Total: 37.

Ellerstina Indios Chapaleufú: 2-1, 3-4, 5-5, 9-6, 9-8, 11-10, 13-12 y 14-12.

Jueces: Guillermo Villanueva (h) y Gastón Lucero. Árbitro: Gonzalo López Vargas.



