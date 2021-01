La insólita pregunta que tuvo que contestar Russo tras el Boca-Santos

El entrenador de Boca, Miguel Angel Russo, aseguró en conferencia de prensa que se hace "responsable de todo" tras la eliminación por goleada ante Santos por 3 a 0 en la semifinal de la Copa Libertadores 2020.

"La idea era jugar de igual a igual, como lo hemos venido haciendo en muchas partes de este torneo. Es la primera vez que nos hacen tantos goles, de local o de visitante. Mucho no hay que decir, soy el responsable y me hago cargo de todo", afirmó Russo en la conferencia de prensa posterior al cotejo disputado en San Pablo y agregó: "Boca llegó a semifinales y quedó afuera: no es lo lógico, lo que uno busca, buscábamos más cosas".

La respuesta del entrenador se dio justamente luego de la segunda pregunta de la conferencia de prensa, un tanto curiosa: "Se vio en Boca a un equipo muy lento, cansino desde el arranque. ¿Llegaron mermados desde lo físico o era la idea y el gol de Santos cambio los planes?", leyó el encargado de comunicarle al DT las preguntas de los periodistas.



"Uno no se va bien, la derrota duele, es una semifinal donde estaba abierta sabiendo las posibilidades que teníamos", agregó Russo luego de ser derrotado en el estadio de Vila Belmiro.

En la serie semifinal con Santos, el Xeneize no logró marcar ningún gol, dado que en la ida igualaron 0 a 0.

"Hemos tenido errores que el rival aprovechó muy bien, que nos costaron dos goles y nos costó acomodarnos dentro del partido", cerró el DT sobre lo sucedido en tierras paulistas.