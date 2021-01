Luis Zubeldía: "Tenemos que estar a la altura"

El entrenador de Lanús, Luis Zubeldía, celebró la clasificación a la final de la Copa Sudamericana y remarcó que el equipo debe "estar a la altura" de la historia "reciente" del club.

"Tengo un sentimiento muy fuerte por Lanús y muchos sueños. Quiero que el equipo gane siempre y si gana títulos, mejor. El club tiene una historia reciente muy rica y tenemos que estar a la altura", expresó Zubeldía luego de la victoria 3-0 sobre Vélez, que cerró la semifinal con un global de 4-0. "Tenemos capacidad de gol y eso no tiene discusión", valoró el DT, que para la final no podrá contar con el capitán Lautaro Acosta por acumulación de tarjetas amarillas.

"Tanto 'Laucha' como José (Sand) son dos referentes muy importantes. Veremos cómo podemos hacer para que se note lo menos posible su ausencia. Quiero destacar que jugó una gran serie y, a pesar de estar condicionado por las amarillas, no especuló. Por algo tiene una estatua", dijo para graficar la idolatría del delantero en el club del sur del Gran Buenos Aires.

En los últimos quince años, Lanús ganó dos torneos (Apertura 2007 y torneo Transición 2016) y dos copas locales (Copa Bicentenario y Supercopa Argentina), mientras que en el plano internacional conquistó la Sudamericana 2013 y jugó la final de la Libertadores 2017. "A partir de 2007, Lanús estuvo a la altura de las competencias. Son cosas lógicas en relación al esfuerzo que hace el club pero a la vez difíciles", destacó el entrenador, que justo el miércoles cumplió 40 años.

Consultado por el rival de la final del próximo sábado 23 en Córdoba, Zubeldía no mostró preferencias entre Defensa y Justicia o Coquimbo, de Chile. "El que venga, será duro. No me imagino una final sencilla, independientemente del rival, y sobre todo después de todas las series que pasamos", completó. En el camino hacia la final, el "granate" eliminó a Universidad Católica, de Ecuador; San Pablo, de Brasil; Bolívar; Independiente y Vélez.