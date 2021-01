Búscan desesperadamente a Morena, una niña de 13 años 

Morena Daiana Gastañaga, de 13 años, desapareció este martes a la tarde en la localidad de Hernández, partido de La Plata, alrededor de las 15. La búsqueda está a cargo de La Policía Bonaerense, la Policía Científica, la división Canes y la DDI La Plata, mientras que también se analizan las cámaras de seguridad aportadas por el municipio.

Según detalló la familia, Morena mide 1,62, es de tez blanca, cabello castaño por debajo de los hombros y decoloraciones en las puntas. Ante cualquier información se solicita la comunicación al 911 o a los celulares 0221- 4186814 y 0221-6735488.



El último contacto con Morena, contó su madre, fue a las 15 del día martes, mientras la mujer se encontraba trabajando. A las 16, cuando llegó a su casa, no encontró a su hija y desde entonces ya no pudo comunicarse con ella.

Los investigadores pudieron reconstruir parte del recorrido que habría hecho a través del rastreo de la tarjeta SUBE, que se activó a las 15.15 del martes en la estación de Gonnet (ferrocarril Roca), a las 16.44 en Plaza Constitución y a las 23.17 en la línea de colectivos 174, interno 614, que cumple trayectos entre el barrio de Liniers y Morón y La Matanza y Liniers.

Sin embargo, aún "no hay pistas concretas sobre su paradero". Este miércoles, la policía realizó un rastrillaje con perros por la zona de su domicilio que se extendió durante toda la noche, pero "sin ningún resultado", indicó Marisa, tía de Morena, quien contó que su desaparición causó sorpresa en la familia ya que mantiene una buena relación con su madre.

"La mamá fue a trabajar y cuando volvió ya no estaba. No se llevó ropa, ni mochila ni nada. Su celular está apagado. Nos comunicamos con los compañeros de la secundaria y amigos del barrio y no la habían visto ni se pusieron en contacto con ella", aseguró la mujer. "No tenemos idea donde puede estar, ni quién puede estar reteniéndola", agregó.

En tanto, la mamá de Morena se reunió con el secretario de Seguridad de La Plata, Darío Ganduglia, en las oficinas del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), donde revisaron las cámaras de seguridad y analizaron puntos donde la chica pudo haber estado. La causa por la desaparición quedó a cargo de la fiscalía de Virginia Bravo.