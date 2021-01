Magnus Carlsen, un comentarista de lujo para "Gambito de dama"

Gambito de dama fue una de las series más vistas de 2020. La producción de siete capítulos que difundió Netflix reavivió el interés por el ajedrez. En el caso de la Argentina, hubo un agregado: su protagonista, Anya Taylor-Joy, se crió en la Argentina. Ahora acaba de aparecer un comentarista de la serie: nada menos que el campeón del mundo de ajedrez, el noruego Magnus Carlsen.

Netflix subió en las últimas horas un video en el que el mejor ajedrecista del mundo analiza el momento culminante de la serie: el encuentro de Beth Harmon en Moscú ante Vasily Borgov. El rey del ajedrez desde 2013, el segundo campeón más jóven de la historia después de Garry Kasparov, desglosó la partida.

Atención: de aquí en adelante la nota contiene spoilers

Beth considera a Borgov a su más difícil rival. Cuando se destaca frente a todos sus rivales, él la vence. Por eso el torneo en Moscú es una oportunidad para tomarse revancha. Y ese momento del séptimo capítulo es el que analiza Carlsen en base a las posiciones que se ven en pantalla.

"En este punto, Borgov va bien. Ha creado una iniciativa del lado del Rey y sus piezas están en buena posición, pero Beth también está jugando bien. Ella centraliza su juego y apuesta por los caballos. Pero en este momento es Borgov quien presiona", cuanta el ajedrecista de 30 años sobre los primeros movimientos de la partida.



Sobre el momento en que el encuentro se suspende y Borgov entrega en un sobre la jugada que piensa hacer cuando se reanude, Carlsen considera que es "un grave error", porque "tiene una sola movida decente para hacer, con lo que ella podrá predecir la siguiente jugada y Beth sabe a lo que se tiene que preparar".

Efectivamente, "él hace esa jugada y no la sorprende. Responde con la mejor jugada. Debo decir que él responde de manera muy pobre. Es algo que no debería pasar, Borgov tuvo toda la noche para prepararse y hace, no un error obvio, pero no es la clase de error que uno haría cuando tiene tiempo para preparase".

A continuación, "ella hace la mejor jugada posible poniendo el caballo en una posición peligrosa. Y cuando Borgov debería darse cuenta, no importa cuánto quiera ganar la partida, no lo consigue porque debe frenar ese caballo, y mueve la torre para neutralizar los peones más peligrosos de Beth y así llevar la partida a tablas. No es lo que él hubiera querido, pero hay que ser realista".

Para Carlsen, "en esta secuencia, ella se maneja como una verdadera campeona y él está desesperado. La secuencia es muy hermosa. Ella sacrifica un peón, pero básicamente compromete a todas las piezas de Borgov". La cámara se queda con lo que pasa en la tribuna. "La reacción del público no tiene sentido, porque Beth está ganando y él lo sabe. Debería saberlo, y también los demás. No es obvio, pero debería ser claro que sus piezas están comprometidas y que ella tiene todas las posibilidades".



Entonces ocurre el gesto emblemático de la serie: Beth mira al techo y ve las piezas del tablero reflejadas en el cielo raso, su manera de analizar la partida. "Ella puede mirar al techo todo lo que quiera, pero sabe que gana. Creo que en ese momento es como si lo torturara. Tiene todo el derecho a hacerlo", estimó Carlsen. Consideró que en su caso "miro el tablero en mi cabeza y giro la cabeza como tratando de recordar algo, pero las piezas no están en el techo, sino en mi cabeza".

Acto seguido, "ella juega muy precisa con la dama. Hay muchas formas de ganar en este punto. Ella hace una buena jugada posicional para que quede bien fortalecido su alfil". Es el momento en que Borgov ofrece tablas. "Esa oferta de tablas es un insulto. Ella no debería aceptar, no puede perder", opinó el campeón mundial, para quien "no se debe ofrecer tablas en una situación como esa. Puedes ofrecer tablas en una posición peor cuando tienes alguna chances, pero este no es el caso. Ella tiene que decir que no".

Es lo que sucede. A renglón seguido, "él hace retroceder el rey y ella sacrifica la dama. Es una hermosa elección. Ella tenía otras maneras para ganar, igualmente, pero es una forma adecuada de humillarlo y castigarlo por su indecente manera de ofrecer tablas".

En ese punto, "ella tiene un alfil más y esta por conseguir otra dama. Solamente se tiene que asegurar que Borgov no pueda tener un milagroso contrajuego con la dama y la torre. Pero Beth lo tiene claro, ha calculado que es fácil para ella. Hace retroceder a la torre. Él tiene que sacrificar la torre, solamente le queda la dama".

Beth se relame por su inminente victoria. "Ella sonríe porque sabe que Borgov debería haberse rendido antes. Ahora sabe que ganó". El ruso ensaya una sonrisa. "Borgov no debería sonreír, debería estar atónito en el final de la partida. Cometió un montón de errores, pero reconoce que ella jugó extremadamente bien".

Carlsen dedicó unos segundos a dar su parecer general sobre Gambito de dama. "Por lo general, creo que el ajedrez estuvo bien retratado en la serie. Mirando los capítulos trataba de predecir qué iba a pasar y era emocionante que la combinación que yo pensaba era la que iban a mostrar. Era emocionante, ya no como ajedrecista, sino como fan del juego", e instó a practicar el juego-ciencia.