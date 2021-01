Lisa Kudrow: "Ya filmé cosas para la reunión de Friends"

Lisa Kudrow reveló que ya "pre-filmó algo" para la reunión de Friends, en una movida para reasegurarle a los fans que el proyecto sigue adelante. Así lo dijo en el podcast Literally! With Rob Lowe: "Hay diferentes facetas, y ya grabamos algunas cosas. Yo ya pre-filmé algo, así que definitivamente lo vamos a hacer."

El especial de reunión, que fue anunciado por primera vez en febrero de 2020, volverá a juntar a los seis integrantes del elenco -Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matt LeBlanc, Matthew Perry, David Schwimmer y Kudrow- por primera vez en pantalla desde que la serie terminó, en 2004. La realización se postergó varias veces a causa de la pandemia, y ahora la producción está fijada para "comienzos de la primavera" boreal.

Kudrow reiteró que la reunión no es un "reboot" sino la oportunidad de que los intérpretes recuerden su tiempo en el show. "No es una cosa guionada, no estamos representando a nuestros personajes. Se trata de nosotros juntándonos, algo que no sucede a menudo y nunca sucedió frente al público desde 2004, cuando paramos."

El año pasado, Kudrow defendió a Friends de las críticas que señalaban que la serie había "envejecido mal". En años recientes, el show fue acusado de tener líneas argumentales "problemáticas", con los espectadores millennials describiéndolo como transfóbico, homofóbico y sexista, y lamentando la ausencia de personajes que no fueran blancos. Interrogada sobre cómo sería Friends si se emitiera en la actualidad, la actriz le dijo a The Sunday Times: "Oh, sería completamente diferente. Seguro que no sería un elenco completamente blanco. No estoy segura de qué más, pero para mí debe ser visto como una cápsula del tiempo, no por lo que se hizo mal."

Kudrow continuó: "Además, este show era bastante progresista. Estaba este tipo cuya esposa descubría que era gay y estaba embarazada, y criaban a su hijo juntos... teníamos subrogación de vientres, también. En ese momento era progresista."