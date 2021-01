Juan Martín Mena: "Mienten porque la investigación de la muerte de Alberto Nisman es un fracaso"

Juan Martín Mena, ex número 2 de la AGencia Federal de Inteligencia (AFI) en el momento de la muerte de Alberto Nisman, rompió este domingo el silencio. “Recuerdo que me enteré muy tarde sobre la muerte de Alberto Nisman, habrá sido a la medianoche, cuando empezó a filtrarse la información de qué algo ocurría en el departamento de Nisman. De ninguna manera sabía nada de la muerte del fiscal. Por supuesto que después de enterarme hablé con Sergio Berni, el secretario de Seguridad que estuvo en el lugar. Yo no recuerdo cada llamada, creo que no hablé con la Presidenta. Pero reflotan estas mentiras cada tanto porque no pudieron avanzar ni un paso en la investigación”, dijo Mena sobre lo ocurrido aquel 18 de enero de 2015.

“El domingo a la mañana vi la tapa de La Nación, que decía que`un agente camporista de la exSIDE hizo de enlace con Irán´. Al final, averiguamos que el tal agente, cuyo nombre el diario no difundió, era un tal Alan Bogado, que después quedó claro que nunca salió del país ni era agente de la AFI. Decían que Bogado estuvo en Nueva York y en Zurich negociando con Irán y la verdad es que no salió de su provincia. Después declaró contra Cristina, una declaración de 60 páginas y el año pasado dijo que esa declaración fue falsa y fue producto de la presión del macrismo. Pero aquella mañana del 18 de enero, desde ya que hablé con agentes porque ni siquiera sabíamos de quién se trataba. Mi trabajo era ése: hablar con integrantes de la AFI”. La urgencia por averiguar sobre el misterioso espía que supuestamente había servido de enlace con irán significaba todo un desafío: podía ser un infiltrado y debía actuar la dirección de Contrainteligencia. Había que ver si existieron otras maniobras del mismo estilo.

“Ese fin de semana empezaba el torneo de verano en la Costa, habíamos desplegado un operativo de seguridad en los partidos porque teníamos la información de que las barras iban a tirar muertos para afectar la campaña electoral. Scioli era gobernador y candidato del peronismo y quería tirarle un muerto. Todo era una afectación a la democracia y desde ya que hablé con el jefe de la Policía Bonaerense aquel fin de semana”, dijo Mena en declaraciones a Radio 10.

“Más grave todavía fue que el 15 de enero había desaparecido en un batallón de La Plata. Tuvimos decenas y decenas de llamados con el Ejército. Buscamos el misil del destacamento de Arana por pedido del juzgado de La Plata que intervenía. Hasta la DAIA de La Plata emitió un comunicado alertando sobre el peligro de un atentado”. El misil no apareció hasta el día de hoy y la investigación derivó en una interna del Ejército, en que unos se robaban a otros", siguió explicándose el ex funcionario.

“Ninguna de las conversaciones durante el día tuvo que ver con la muerte del fiscal. Lo que hablé de Nisman ese fin de semana era respecto de Nisman vivo: su visita al Congreso, la denuncia sobre el Memorándum, algo que yo conocía bien porque trabajé en esa causa con el propio Nisman durante muchos años. Estoy seguro que Nisman sabía que no iba a poder explicar la vergüenza que dijo en esa denuncia. Agrego algo, el informe está mal hecho. Computan como varias llamadas comunicaciones de Nextel donde se apretaba un botón para escuchar al otro. Y entonces, esas no eran cinco o seis llamadas, sino la misma llamada. Lo hizo una división de la Policía Federal en la que el macrismo confiaba”, se explayó.

"Una cosa que llama la atención es que se asombren de que haya hecho y recibido muchas llamadas en un fin de semana. La administración del Estado y de la inteligencia no es un trabajo de lunes a viernes. Son ideas del macrismo. Nosotros trabajábamos todos los fines de semana, aunque ese fin de semana fue especial por lo que se publicó sobre el ex espía, el misil y los barras de Boca y River", se mostró sorprendido el funcionario.

“Clarín es de los pocos que viene reflotando las mentiras de la muerte de Alberto Nisman. A mí no me sorprende. Macri usó la muerte del fiscal Nisman en toda la campaña de 2015. Pero en seis años no pudieron averiguar nada, la causa está paralizada, la investigación es un fracaso”.