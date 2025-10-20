Es uno de esos encuentros que, durante tres días, domina todas las conversaciones de Ramallo: desde este lunes 20 y hasta el jueves 23, la ciudad bonaerense será sede del "6º Encuentro Internacional con el Autor". Impulsado por Libellula Movimiento Literario y Cultural de Ramallo, en conjunto con el Comité Organizador de la Municipalidad y la Jefatura Distrital de Educación, la convocatoria contará con la presencia de instituciones educativas, artistas, escritores y un público local siempre interesado en las iniciativas culturales.

El evento fue declarado de Interés Legislativo por el Honorable Concejo Deliberante de Ramallo por sexto año consecutivo, lo que lo consolida como uno de los encuentros culturales más importantes de la región. Así, la ciudad se transformará en un escenario abierto al arte y la palabra, con una programación diversa que incluye rondas de lectura, debates sobre narrativa, presentaciones de libros, ponencias y disertaciones y performances artísticas de música, danza y teatro.

Las actividades se desarrollarán en diversos espacios emblemáticos de la ciudad, como el Centro Universitario Ramallo, Biblioteca Popular Fortunato Zampa, el Museo Municipal Hércules Rabagliati, Paradores de playa de la zona costera y Escuelas de Educación Secundaria de las cinco localidades que integran el partido de Ramallo. Según destacan sus organizadores, "Una manera de promover el intercambio, la creatividad y el fortalecimiento de los lazos entre autores, lectores y la comunidad; un verdadero puente entre culturas, generaciones y expresiones artísticas."