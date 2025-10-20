Mientras avanza la investigación sobre el robo en el Museo del Louvre, se conoció este lunes un video registrado por un turista que justo captó a uno de los ladrones frente a la vitrina de las joyas que luego fueron robadas.

En el video, que puede resultar clave para que los investigadores logren identificar a los responsables del robo, se ve a un hombre con chaleco amarillo que intenta romper la vitrina de la galería Apolo, donde se exhiben gemas y joyas de la corona de Francia.

El hombre está de espaldas y no corre a pesar de que ya anunciaron la evacuación del lugar, según reportó el canal francés BFM TV.

En las últimas horas también se conoció, a través de declaraciones de la ministra de Cultura, Rachida Dati, que "uno de los ladrones intentó incendiar el montacargas, porque subieron por ahí".

"Estuvieron dentro de la sala del museo 3 minutos con 52 segundos. Fueron directamente hacia las vitrinas que iban a robar. Sabían muy bien lo que querían y fueron muy efectivos", aseguró la ministra.

Este lunes, Dati participó en una reunión con los servicios estatales franceses de investigación para debatir el sistema de seguridad del museo parisino, al tiempo que negó la versión que circuló por los medios locales que afirmaba que las autoridades se contactaron con "servicios especiales israelíes".