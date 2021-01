Griselda Siciliani va por el Goya 

Griselda Siciliani fue nominada a mejor actriz revelación en los Premios Goya, los más importantes que otorga el cine español, que se entregarán el próximo 27 de febrero en una ceremonia que se desarrollará en Málaga y será conducida por Antonio Banderas y María Casado. Fue por su rol en la película Sentimental, del catalán Cesc Gay, en la que comparte protagónico con Belén Cuesta, Javier Cámara y Alberto San Juan. La intérprete argentina deberá competir por el premio con Jone Laspiur, por Ane; Paula Usero, por La boda de Rosa; y Milena Smith, por No matarás.

Siciliani se había instalado en España antes de que se desatara la pandemia de coronavirus para trabajar en esta comedia romántica que tuvo una excelente repercusión entre la crítica peninsular. "Resulta una maravillosa sorpresa esa actriz desconocida (aquí) pero inmensa que es Griselda Siciliani", escribió por ejemplo Oti Rodríguez Marchante en el Diario ABC.



Las nominaciones para los Goya fueron dadas a conocer este lunes por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, desde su sede, a través de un acto encabezado por Dani Rovira y Ana Belén, según consignan diarios de ese país.

Adú, de Salvador Calvo (13 candidaturas); Akelarre, producción catalana dirigida por el argentino Pablo Agüero (9 nominaciones); Las niñas, de Pilar Palomero (9 candidaturas), y La boda de Rosa, de Icíar Bollaín (8 selecciones), lideran las nominaciones a los 35º premios Goya. La ceremonia se celebrará el próximo 6 de marzo en Málaga, presentada y codirigida por Antonio Banderas y María Casado.



Por primera vez desde 2008, el Premio Goya a la mejor película iberoamericana no contará entre las candidaturas con una película argentina, la cinematografía que desde 1986, cuando fue creado, más veces ha obtenido ese premio, con 27 nominaciones y 18 galardones.

Entre las candidatas a mejor película iberoamericana están este año la chilena El agente topo, la colombiana El olvido que seremos (dirigida por el español Fernando Trueba), la guatemalteca La llorona y la mexicana Ya no estoy aquí.

La lista completa de nominados

Mejor película: "Adú", "Ane", "La boda de Rosa", "Las niñas" y "Sentimental".



Mejor dirección: Salvador Calvo ("Adú"), Juanma Bajo Ulloa ("Baby"), Iciar Bollain ("La boda de Rosa") e Isabel Coixet ("Nieva en Benidorm").



Mejor dirección novel: David Pérez Sañudo, por "Ane"; Bernabé Rico, por "El inconveniente"; Pilar Palomero, por "Las niñas" y Nuria Giménez Lorang, por "My Mexican Bretzel".



Mejor actriz protagonista: Amaia Aberasturi ("Akelarre"), Patricia López Arnaiz ("Ane"); Kiti Mánver ("El inconveniente") y Candela Peña ("La boda de Rosa")



Mejor actor protagonista: Mario Casas, por "No matarás"; Javier Cámara, por "Sentimental"; Ernesto Alterio, por "Un mundo normal" y David Verdaguer, por "Uno para todos".



Mejor actriz de reparto: Juana Acosta, por "El inconveniente"; Verónica Echegui, por "Explota, Explota"; Nathalie Poza, por "La boda de Rosa" y Natalia de Molina, por "Las niñas".



Mejor actor de reparto: Álvaro Cervantes, por "Adú"; Sergi López, por "La boda de Rosa"; Juan Diego Botto, por "Los europeos" y Alberto San Juan, por "Sentimental".



Mejor actriz revelación: Jone Laspiur, por "Ane"; Paula Usero, por "La boda de Rosa"; Milena Smith, por "No matarás" y Griselda Siciliani, por "Sentimental".



Mejor actor revelación: Adam Nourou, por "Adú"; Chema del Barco, por "El plan"; Janick, por "Historias lamentables": y Fernando Valdivielso, por "No matarás".



Mejor guión original: Alejandro Hernández, por "Adú"; Claro García y Javier Fesser, por "Historias lamentables"; Alicia Luna e Iciar Bollain, por "La boda de Rosa" y Pilar Palomero, por "Las niñas".



Mejor guión adaptado: David Pérez Sañudo y Marina Parés Pulido, por "Ane"; Bernardo Sánchez y Marta Libertad Castillo, por "Los europeos"; David Galán Galindo y Fernando Navarro, por "Orígenes secretos" y Cesc Gay, por "Sentimental.



Mejor película de animación: "La gallina Turuleca ".



Mejor película documental: "Anatomía de un dandy", "Cartas mojadas", "El año del descubrimiento" y "My Mexican Bretzel".



Mejor película europea: "Corpus Christi", "El oficial y el espía", "El padre" y "Falling".



Mejor película iberoamericana: "El agente topo" (Chile), "El olvido que seremos" (Colombia), "La llorona" (Guatemala) y "Ya no estoy aquí" (México).



Mejor cortometraje de ficción: "16 de decembro", "A la cara", "Beef", "Gastos incluidos" y "Lo efímero".



Mejor cortometraje de documental: "Biografía del cadáver de una mujer", "Paraíso en llamas", "Paraíso" y "Solo son peces".



Mejor cortometraje de animación: "Blue & Malone": "Casos imposibles"; "Homeless Home", "Metamorphosis" y "Vuela".



Mejor dirección de fotografía: "Adú", "Akelarre", "Black Beach" y "Las niñas".



Mejor dirección de producción: "Adú", "Akelarre", "Black Beach" y "Nieva en Benidorm".



Mejor música original: "Adú", "Akelarre", "Baby" y "El verano que vivIMOS".



Mejor canción original: "Adú", "El verano que vivimos", "La boda de Rosa" y "Las niñas".



Mejor montaje: "Adú", "Black Beach", "El año del descubrimiento" y "Las niñas".



Mejor sonido: "Adú", "Akelarre", "Black Beach" y "El plan".



Mejor dirección artística: "Adú", "Akelarre", "Black Beach", y "Las niñas".



Mejor diseño de vestuario: "Akelarre", "Explota, explota", "Las niñas" y "Los europeos".



Mejor maquillaje y peluquería: "Adú", "Akelarre", "Explota, explota" y "Orígenes secretos".



Mejores efectos especiales: "Adú", "Akelarre", "Black Beach2 e "Historias lamentables".