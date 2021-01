El delantero del conjunto Xeneize habló en Una Moneda Al Aire e hizo foco en las críticas que recibió en el último año. "Prefiero que si el día de mañana alguien pregunta por mí, diga que no hice goles, pero que fui buena persona. No me gustaría que digan que hice 15 goles y que dividí el vestuario y fui mal compañero", expresó.