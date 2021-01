¿Quién es Dario2310?

Detrás de cada una de las contribuciones, hay una historia. Mes a mes, queremos darle espacio a las voces más activas de la comunidad de Página/12. En esta entrega entrevistamos a Dario2310, socio desde abril de 2018.



Minibio:

Me llamo Darío, vivo en Buenos Aires, en el barrio de Palermo,. Unos años más tarde y con la ayuda de una beca otorgada por la misma universidad,Trabajé para varias empresas, muchas de ellas petroleras.

Me gusta muchísimo la literatura, siempre estoy acompañado por libros, también la filosofía, la música (además de escucharla, me gusta experimentar con el piano), soy cinéfilo y me encanta el teatro. También me gusta mucho andar en bicicleta y pasear por los barrios porteños.

Mi historia con Página/12:



Comenzó hace ya unos años y fue creciendo de a poco, día a día. Hoy puedo decir queademás de las redes sociales como Twitter. Normalmente leo el diario de una forma particular, ni en papel ni por la web,

Página/12 me ayudó mucho a ir formando una mirada general más crítica, más adulta, predispuesta al debate y a poner en crisis y desmenuzar las “verdades incuestionables”, o sea, a buscarle la vuelta a las cosas.

Creo que logra un aporte muy valioso en la construcción de una ciudadanía que sea capaz de adoptar posiciones más responsables y más humanamente sensibles a la hora de enfrentar sus problemáticas más significativas y apremiantes. En sus múltiples notas se manifiesta su honestidad, aportando sus voces con nombres propios y una postura franca que propone la duda, que evita generar efervescencias pasionales, esas que nublan la vista y que entorpecen la paz y la vida en comunidad. Eso es lo que más valoro de Página/12 y es por eso que lo elijo como guía día a día.

Lecturas favoritas de Página/12:

, me abre una puerta al mundo de las artes, de las curiosidades, de nuevos lugares para conocer.Me gustan mucho las notas que escriben Luis Bruschtein, Irina Hauser, David Cufré, Alfredo Zaiat, Mario Wainfeld, Tuny Kollman, Marta Dillon. Igualmente es esa una enumeración muy parcial ya que considero de excelente calidad a todo el material del diario. También quiero destacar las notas de la redacción general.

Mi experiencia como [email protected]:

Desde que soy parte de la comunidad me siento figurita repetida en casi todos los eventos a los que nos invitan, por ejemplo en el espacio Caras y Caretas con presentaciones de libros y entrevistas a sus escritores y escritoras, charlas abiertas, exposiciones muy enriquecedoras de varias figuras del diario. Todas esas experiencias fueron y son una verdadera y cálida caricia al alma y más precisamente en tiempos tan turbulentos. También estoy participando en el Club de escritura y en "la tertulia de los jueves", un espacio para debatir y conversar con pares que se animan a adentrarse en el desafío de transformar el “sentido común” en una multiplicidad de sentidos en común.



Creo que es muy acertada la idea de seguir mejorando la interacción entre los lectores aprovechando estas nuevas herramientas informáticas que nos permiten conectarnos tan fácilmente, y por qué no, desde nuestro lugar poder colaborar en el desarrollo de material para publicar.