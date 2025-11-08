En la madrugada del domingo pasado, la estudiante Matilda López Sanzetenea cayo del balcón de un segundo piso en un hostel de San Telmo, en Defensa 323. El principal sospechoso es su novio maltratador. El padre de la chica declaró a la prensa: “La perseguía hasta la facultad, le controlaba el celular para saber si se hablaba con otros chicos. Cuando peleaban, él cortaba el acceso a la cuenta de banco que compartían. No la dejaba hablar con las amigas. Absolutas alarmas por todos lados; hace dos semanas le dije: ‘Mati, por favor, tenés que terminar esa relación, porque si hoy te sigue hasta la facultad, mañana te voy a tener que ir a buscar a una puta morgue. Y no quiero’”.

Los vecinos contaron que horas antes de la caída, ella y su novio habían discutido. Cuando cayó estaba con vida y la llevaron al Hospital Argerich con graves politraumatismos craneales. La operaron para para intentar frenar una hemorragia en la cabeza, pero murió. El sospechoso es un argentino llamado Nahuel Castillo Corminola, quien vivió durante casi toda su vida en la ciudad boliviana de Tarija, donde conoció a Matilda, de nacionalidad boliviana.