Batacazo en la Copa Argentina: Boca Unidos vapuleó a Rosario Central

Boca Unidos de Corrientes, del Torneo Federal A, dio la nota este miércoles al golear 3 a 0 a Rosario Central en un encuentro correspondiente a los 32avos de final de la Copa Argentina, que se disputó en el estadio Salomón Boeseldín de Ramallo.

El equipo rosarino venía de caer ante Vélez por 3 a 1 en la final de la Fase Complementación de la Copa Diego Armando Maradona, por lo que el entrenador Cristian "Kily" González puso a todos sus titulares para afrontar esta cita. Sin embargo, no ocurrió nada de lo que esperaban. Todo fue a pedir de los dirigidos por Claudio "Cabezón" Marini.



El elenco correntino se puso en ventaja antes del minuto de partido gracias a un tanto de penal de Antonio Medina, ex Central. El segundo no tardó llegar, ya que el atacante ex Quilmes Gonzalo Ríos puso el 2 a 0 parcial a los 25 minutos para desazón de los dirigidos por el Kily.



A falta de sorpresas, a los 83 y también de penal, el volante formado en Lanús Gabriel Ramírez puso el tercero para los suyos, que se medirán en la siguiente fase con Godoy Cruz, verdugo de J.J. Urquiza.