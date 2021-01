Tras la feria judicial se definirá si Amado Boudou debe volver a la cárcel

El juez del Tribunal Oral Federal 5 Daniel Obligado decidió no habilitar la feria judicial para tratar un recurso de apelación de la defensa del exvicepresidente Amado Boudou contra su propia decisión de que vuelva a la cárcel, por lo que el ex funcionario seguirá en prisión domiciliaria.

"No habiendo solicitado expresamente la defensa a cargo de Alejandro Rúa y Graciana Peñafort la habilitación de feria para dar trámite al recurso de casación interpuesto en representación de Boudou, téngase presente el mismo para su oportunidad y estése a los términos de la resolución del pasado 30 de diciembre", dispuso el magistrado en una breve resolución.

Luego de varias semanas sin definición y tras el pedido de los fiscales para que Boudou vuelva a la cárcel, el juez había resuelto revocar la prisión domiciliaria que el ex vicepresidente goza desde el año pasado: el mismo magistrado había morigerado las condiciones de detención por la pandemia de coronavirus y teniendo en cuenta los cuidados que el ex funcionario le brinda a sus dos hijos.

Obligado dispuso que la medida se haga efectiva una vez que esté firme, por lo que la defensa apeló para que decida la Cámara Federal de Casación Penal, pero ahora el juez trabó la situación al no habilitar la feria judicial.

Rúa y Peñafort, habían presentado un recurso para que el juez Obligado habilite la intervención de la Cámara Federal de Casación para que defina las condiciones en las que el ex vicepresidente debe cumplir condena. El juez a cargo de la ejecución de la condena que Boudou recibió en el marco de la causa Ciccone,había revocado el 31 de diciembre pasado la prisión domiciliaria con la que el ex vicepresidente había sido beneficiado en abril de 2020. A principios de ese mes, la Corte Suprema dejó firme la condena a 5 años y 10 meses que el ex titular de la Anses había recibido por cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública. Los supremos ni se gastaron en analizar los hechos. En el documento de apelación, les defensores del ex funcionario calificaron la decisión de Obligado como "errada" y "arbitraria". Consideraron que el magistrado emitió un fallo que no fue "correctamente fundado".

De esta forma, durante enero no se resolverá la situación de Boudou respecto a si debe volver a la cárcel y recién en febrero el magistrado debe decidir si concede el recurso, y luego la Cámara Federal de Casación es la que terminará de resolver.

La situación del ex ministro de Economía se complicó cuando a fines del año pasado la Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena en su contra a cinco años y diez meses de prisión por el caso Ciccone Calcográfica, tras lo cual los fiscales del caso pidieron que vuelva a la cárcel para cumplir la misma.