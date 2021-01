Ezequiel Schelotto, cada vez más cerca de Racing

Racing comenzó este viernes las gestiones para incorporar al lateral derecho Ezequiel Schelotto, de reciente paso por la Premier League inglesa, de cara a la próxima Copa Diego Armando Maradona. El flamante entrenador de "La Academia", Juan Antonio Pizzi, desea un futbolista para ese puesto para suplantar a Augusto Solari, que ya viajó a Vigo para firmar con el Celta, y el primer nombre que surgió fue el de Schelotto, quien hizo las divisiones inferiores en Banfield y luego emigró a Europa sin haber jugado en primera división en el país.

El ex Inter de Milán y Sporting de Lisboa de Portugal, que jugó en la selección italiana como nacionalizado, quedó libre en julio del año pasado del Brighton y no jugó en el segundo semestre. "Todo está encaminado, el chico está esperando el llamado para irse a la Argentina", le aseguraron a Télam desde el entorno del futbolista. De hecho, le advirtieron que el objetivo de Schelotto es "sentirse importante y conseguir la continuidad que no tuvo en la pasada temporada". Y además, desde su círculo afirmaron que la chance de jugar la Copa Libertadores lo seduce "demasiado".

Por su parte, Solari voló este mediodía a España para hacerse la revisión médica en Celta, dirigido por Eduardo Coudet, y firmar su contrato. El futbolista le dejará 500 mil euros a Racing como compensación del resarcimiento del vínculo al que le restaba un semestre por cumplirse. Además, Celta le abonará a Racing diferentes cuotas según el jugador vaya participando y el equipo argentino contará con un 20 por ciento de plusvalía para una futura venta del volante de 29 años.

El primer compromiso ya confirmado de Pizzi como técnico de Racing será el 24 de febrero cuando su equipo (ganador de la Superliga 2018/19) se enfrente a River (vencedor de la Copa Argentina 2019) en la final de la Supercopa Argentina, a disputarse en el estadio Único de Santiago del Estero. Sin embargo, el estreno del nuevo DT sería antes, ya que todo indica que la Copa Diego Maradona comenzaría el viernes 12 de febrero, con un formato de dos zonas de 13 y una fecha interzonal, y luego con playoffs entre los cuatro mejores de cada uno de los grupos.