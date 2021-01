El PJ denuncia una feroz campaña contra Formosa

El Partido Justicialista Nacional denunció una "feroz campaña política y mediática" contra el manejo de la situación sanitaria en Formosa en detrimento del gobernador Gildo Insfrán, y resaltó que esa jurisdicción logró tener "la menor cantidad de contagios y de muertes por Covid-19" del país.



El Partido Justicialista tomó la decisión de emitir un comunicado luego de que esta semana la Coalición Cívica pidiera la intervención federal de esa provincia por supuestas violaciones a los derechos humanos, en un proyecto de ley que lleva la firma de los diputados Juan Manuel López y Mónica Frade. La movida mediática también fue acomñada por los presidentes de los bloques de las UCR en el Congreso Nacional: el senador Luis Naidenoff y el diputado Mario Nergi quienes anunciaron que llevarían la política sanitaria de Formosa ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).



Ante ese escenario, el comunicado del PJ, firmado por su presidente, José Luis Gioja, sostiene: "La política sanitaria desplegada por el gobierno de la provincia de Formosa logró tener la menor cantidad de contagios y la menor cantidad de muertes por Covid-19 en la República Argentina".



Bajo el título "La vida humana: valor fundamental y límite a la mentira" la gacetilla explica que "en una pandemia, la principal obligación de todo gobierno es defender la salud y la vida de su comunidad" y que Formosa se "destaca especialmente por los indicadores sanitarios logrados en defensa de su población" en un contexto de pandemia.



"La feroz campaña política y mediática desatada nuevamente en contra de esa provincia no puede tener como verdadero fundamento, por ende, una preocupación sanitaria, ni mucho menos un interés por el bienestar del pueblo formoseño", sostiene el texto.



En el mismo sentido, declara que "los insólitos pedidos de intervención federal y las permanentes operaciones motorizadas por sectores de la oposición al Gobierno Nacional dejan en evidencia la intencionalidad política de la permanente campaña de desprestigio contra Formosa".



"Se dicen democráticos y republicanos, pero buscan, con estas artimañas, lograr los espacios que el voto popular de los formoseños les niega contundentemente", indica el comunicado firmado además por Daniel Scioli, Luía Corpacci, Leonardo Nardini, Rosana Bertone y Antonio Caló.



Los dirigentes destacan que "los agravios contra Gildo Insfrán no son casualidad. No sólo es un gobernador que puede mostrar una gran gestión en su provincia, sino también es el Presidente del Congreso Nacional del Partido Justicialista y un dirigente de amplia y destacada trayectoria como militante y referente de nuestro movimiento político".



"El objetivo de la oposición, finalmente, es atacar al peronismo y al gobierno peronista que les ganó en las urnas. Por este mismo motivo llamaron a incumplir la cuarentena, militan en contra de la vacuna y fomentan la grieta en todos los ámbitos posibles", remarcan.



Para los dirigentes, "esta forma de hacer política no solo daña a la democracia y a las instituciones que tanto dicen defender, sino que, además, en tiempos de pandemia, esta actitud mezquina y egoísta puede costar la vida de muchos compatriotas". En ese marco, el comunicado enfatiza que "la vida humana, además de ser el valor fundamental a proteger, es también el límite de la mentira. Creer lo contrario es un acto de la mayor bajeza e indignidad"