El último de la vanguardia

Se apagó la vida de Rodolfo Alonso, poeta, editor y traductor. Nació en Buenos Aires el 4 de octubre de 1934. En efecto, ya no está entre nosotros este hombre que fue parte de la experiencia de la revista Poesía Buenos Aires. El surrealista que sostenía en alta voz "la noche queda".

En medio de los avatares en tiempos tan convulsionados como el presente de contradicciones e imposturas se silencia por rigor de muerte esta voz singular.

Rodolfo Alonso con su intensa labor de traductor puso a nuestro alcance nada menos que a Fernando Pessoa y sus heterónimos, al gran Cesare Pavese, a Giusseppe Ungaretti, Jacques Prevert, Eugenio Montale, a la poetisa gallega Rosalía de Castro, a Paul Eluard. También tradujo a Pier Paolo Pasolini, René Char, Guillaume Apollinaire, Antonin Artaud y Charles Baudelaire.

Como editor su sello conformó un catálogo con doscientos títulos. Antologías y libros de Rodolfo Alonso fueron publicados en diversas latitudes tales como Bélgica, Colombia, España, México, Venezuela, Francia, Brasil, Italia, Cuba, Chile, Galicia e Inglaterra.

Guionista de cine como el célebre cortometraje Faena. La actividad de R. Alonso comprendió también textos sobre artes visuales, varios de sus libros contienen ilustraciones de artistas notables: Juan Grela, Clorindo Testa, Rómulo Macció y Rogelio Polesello.

Según nuestra perspectiva a R. Alonso le cabe con certeza lo que escribió en el prólogo a Los cien Poemas escogidos de Ungaretti : "la gran poesía se sabía viva, no congelada, no concluida, tras una vida entera destinada a no caer en servidumbre de palabras".

Carlos A. Solero