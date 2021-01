Joe Goldman: "Paul Singer es un pirata con traje elegante"

Una bandada de buitres revolotea por encima de Plaza de Mayo. Así comienza Buitres, el documental dirigido por Mariano Mucci, que Cine.Ar estrena este jueves. La película dirigida por el realizador de las revulsivas Pernicioso vegetal (2002) y El boquete (2006) rastrea vida y milagros de los fondos que amenazaron con volver incobrable la deuda externa argentina. Con guion del periodista estadounidense Joe Goldman, que a mediados de los 80 vino a cubrir la realidad argentina y terminó estableciéndose aquí, Buitres tiene por protagonista al propio Goldman, ex corresponsal de UPI y ABC News y actual columnista de Página/12. Micrófono en mano, Goldman entrevista, aquí y en Estados Unidos, a especialistas locales y extranjeros, para descular los intereses de estos fondos alojados en países fiscales. Entre los entrevistados figuran el periodista de este diario Alfredo Zaiat, el matemático Adrián Paenza, el por entonces Ministro de Economía Axel Kicillof y un muchacho a quien en ese momento el economista Joseph Stiglitz definió como “la persona más indicada para hablar de la situación de la deuda argentina”: Martín Guzmán.

-Alfredo Zaiat historiza en Buitres que todo esto empezó con el Plan Brady, en tiempos de Ronald Reagan, cuando parte de la deuda pública argentina se pasó a bonos de tenedores privados.

-Por supuesto, como cuenta Zaiat, el Plan Brady cambió todo. Se puede decir que la cura fue peor que la enfermedad, porque el nuevo programa -que supuestamente intentó apagar el incendio de la deuda externa- de hecho creó un monstruo liderado por los bancos de inversiones y Wall Street, con una fiesta de bonos en un mercado totalmente desregulado a lo Reagan/Thatcher. También desdibujó la definición hasta entonces muy lúcida entre bonos de empresas y bonos soberanos.

-Adrián Paenza explica en detalle, con tiza y pizarrón, la propuesta de reestructuración de la deuda que hizo Néstor Kirchner en 2005, y en qué clase de demanda reconvirtieron los fondos esa propuesta.

-Trabajamos mucho con Adrián. Es un genio. Pasó mucho tiempo en el pizarrón explicando los números de la deuda, de la reestructuración y las exageradas demandas de los buitres. Grabamos a Paenza mucho antes de que Macri torciera toda la matemática para darles a los buitres incluso más de lo que ellos creyeron posible, eso incluyó casi 300 millones de dólares para pagar a los estudios de abogados de Singer y otros buitres.

-¿Quién es Paul Singer, cómo opera, qué intereses defiende?

-Paul Singer es un tipo casi ermitaño, que opera empresas de inversiones para altos financistas. Es un importante donante al partido Republicano, un lobista muy poderoso en pos de la desregulación y para conseguir leyes que ayudan a estrangular empresas y hasta países. Con Argentina formó y financió el ATFA (American Task Force Argentina), un grupo de Washington que donó mucha plata a políticos y congresistas norteamericanos para promover su embestida contra Argentina. La entrevista que dio Singer para la cadena Bloomberg, y que aparece reproducida en Buitres, es casi la única vez que sale en público.

-Poco después de la asunción de Macri, Singer lo eligió como uno de los cien principales líderes del mundo, y hay fuertes presunciones de que realizó fuertes aportes para su campaña presidencial. Macri niega conocerlo.

-Que Singer firmara una nota en la revista Time elogiando a Macri habla de la importancia que para el fondo buitre de Singer tuvo el cambio de gobierno de CFK a Macri. También hubo vinculaciones de ATFA y la organización Singer con grupos periodísticos que viajaron por todo el mundo, Nevada, Delaware, Seychelles, New York, Suiza, buscando evidencia de corrupción K (la llamada “ruta del dinero K”) para usar como chantaje. Nunca pudieron hallar evidencia de la corrupción, eso habla bien de la honestidad de los K o mal de los investigadores periodísticos locales. Asimismo Singer y ATFA pusieron sus fichas en la campaña presidencial de 2015 y allí ganaron la lotería.

-¿En qué consiste la teoría del pari passu a la que se refiere Martín Guzmán en el documental, en la que se amparó el juez Griesa para avalar el reclamo de estos fondos?

-Lo que Guzmán explica es que ese concepto quiere decir “igualdad entre pares”, es decir que todos los acreedores deben recibir el mismo trato. Pero Griesa hizo de esa cláusula una interpretación delirante y le dio a los fondos buitres el 100% de lo que pedían, más intereses, más punitorios, mientras que los acreedores que entraron en el canje de deuda recibieron un porcentaje muchísimo menor. Y eso no es ninguna paridad entre pares.

-Es particularmente impresionante el ejemplo que pone Palast del Congo, cuando el FMI decidió canalizar la deuda de ese país en la finalización de una red de agua potable, para combatir la epidemia de cólera. Y entonces intervino Singer, para “comprar” esa deuda y revenderla varias veces más cara.

-Como intentó hacer con Argentina, Singer tuvo investigadores buscando cuentas bancarias del presidente del Congo en Suiza y en otros paraísos fiscales. Descubrieron varias cuentas y allí empezaron un chantaje que terminó con el Congo pagando a Singer la plata destinada a la red de agua potable, en un momento en que el país sufría una epidemia de cólera. Argentina sufrió un poco de esta piratería cuando Singer embargó la Fragata Libertad en Ghana. Se puede decir que Singer es muy parecido a los piratas de Somalia, solo que viste un traje elegante.

-En tiempos de Macri, la negociación con estos acreedores la llevó adelante el ministro Caputo, que tiene fondos depositados en paraísos fiscales, igual que los buitres.

-Como periodista extranjero cubriendo el gobierno de Macri fue una constante ver que sus funcionarios tenían conflictos de intereses graves (cosa que no hubiera sido posible en Europa o en Estados Unidos, salvo bajo el gobierno de Trump). Estaba Aranguren en Energía, que era ex Shell; Etchevere el director de la Sociedad Rural en el Ministerio de Agricultura; ex directivos de bancos en la unidad de investigación financiera, y Caputo era el hombre de Wall Street colocando deuda entre sus amigos. Una fiesta.

-Vos señalás con claridad el crecimiento económico y la redistribución del ingreso que se registra durante el gobierno de Néstor Kirchner, e incluso la decisión de pagar la deuda, para hacer borrón y cuenta nueva. Sin embargo hoy estamos con una deuda mayor que la que había en ese momento.

-En términos de crecimiento y organización económica, y también en parte de redistribución del ingreso, los gobiernos de Néstor y Cristina fueron los que hicieron un mejor trabajo. Por eso es difícil dimensionar el daño económico que hizo el gobierno de Macri, con un nuevo ciclo de endeudamiento, que incluyó el préstamo más grande en la historia del FMI y por otro lado un bono a 100 años. Fue un gobierno que hablaba de pobreza cero, eliminar la inflación y aumentar la inversión extranjera e hizo todo lo contrario. Un fracaso económico. Pero es una lección para la gente que los votó, como en Estados Unidos la gente se dio cuenta del desastre de Trump. O al menos algunos se dieron cuenta.