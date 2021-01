Tierra del Fuego: la campaña viral para reconstruir una panadería histórica de Tierra del Fuego

En menos de un día, las imágenes del incendio que arrasó una panadería emblemática de Tierra del Fuego se volvieron virales junto con una campaña impulsada en redes para reconstruirla: en ese lapso, la iniciativa recaudó casi 400 mil pesos. La panadería "La Unión", uno de los comercios más reconocidos de Tolhuin, en Tierra del Fuego, quedó destruida por completo el fin de semana luego de que el cortocircuito de una heladera provocara el fuego.

Al comenzar la semana , luego de la campaña viral solidaria que recorrió las redes, el propietario anunció que buscará reconstruirla en "tiempo récord" para reabrirla en el mes de abril.

"La Nueva Unión"

"Es una fantasía. No tengo ni idea si podré cumplirlo. Pero me propuse reabrir el 13 de abril, que es la fecha de la muerte de mi padre. La construcción no es tan difícil. Vamos a hacer una panadería más moderna y con más comodidades", dijo Emilio Sáez, dueño del local, en referencia al objetivo de reconstruir el lugar bajo el nombre de "La Nueva Unión". El hombre, de 67 años, agregó: "No sé de dónde sale esta fuerza interior. Algunos dicen que estoy loco. Lo cierto es que 37 años de mi vida se consumieron en dos horas, y siento que tengo más fuerza que antes".

El sábado por la mañana, el propio municipio de Tolhuin confirmó la noticia del incendio que destruyó a "La Unión". "Un ícono que forma parte de la historia de nuestra ciudad, punto de encuentro, de anécdotas y momentos compartidos con los vecinos y vecinas, y los turistas que nos visitan", señaló el comunicado oficial. De acuerdo a lo establecido por los primeros peritajes, las llamas que quemaron íntegramente el local se desataron por un cortocircuito producido en una heladera.

Antes del incendio, en el lugar trabajaban 28 personas. "La Unión" se fundó cuando en Tolhuin, ciudad ubicada entre Ushuaia y Río Grande, solo había unos 200 habitantes, por lo que la panadería era una referencia para los vecinos y un símbolo del crecimiento de la localidad. El lugar funcionaba como parador y sitio de visita para los turistas, que se acercaban a comprar pan, sándwiches de ternera, medialunas, churros, chocolates y otras especialidades. Según los registros del establecimiento, en sus tiempos de mayor éxito la panadería llegó a recibir cerca de 5 mil personas en un fin de semana.

Allí también se exhibía una escultura en tamaño real de René Favaloro -- el homenaje más austral del país al cardiocirujano --, y una réplica del submarino ARA San Juan, además de una serie de fotografías de famosos, políticos y figuras locales que habían visitado el lugar. "En el local no quedó nada, ni una foto. Y las que teníamos digitalizadas también se perdieron al quemarse las computadoras. Ahora vamos a tratar de reconstruir parte de ese archivo con lo que la propia gente nos aporte a través de las redes sociales", dijo Sáez sobre el registro fotográfico.



Mientras espera novedades de la compañía aseguradora que lo cubría para este tipo de siniestros, el dueño del local confirmó que ya contactó a una arquitecta que confeccionará los planos de la nueva panadería y a la empresa constructora que realizará el trabajo. Por su parte, desde el municipio también indicaron que pondrán a disposición su ayuda: "lo sucedido no deja de ser una desgracia, pero con el trabajo, la fuerza y el compromiso de todos y todas vamos a ayudar a la reconstrucción de este mítico lugar", sostuvieron en un comunicado.



Solidaridad

"¿Será muy difícil organizar una movida para que todas las panaderías / churrerías del país hagamos una vaquita para darle una mano a estas familias?". El sábado por la tarde, la cuenta de Twitter de "El Topo" --histórica churrería de la Costa Atlántica nacida en Villa Gesell en 1968--, que tiene más de 50 mil seguidores, inició la acción solidaria en ayuda de la panadería fueguina. Menos de 24 horas después, los aportes ya habían alcanzado el monto de 386.400 pesos.

La plataforma utilizada para reunir los fondos fue la denominada "Cafecito". A través de ella, se puede fijar un monto total a modo de meta a alcanzar con los aportes, que adquieren la forma simbólica de un "cafecito". Así, se puede colaborar "comprando" "un cafecito, dos o los que puedas", tal como la cuenta de la churerría pedía al iniciar la colecta. Finalmente, la meta se alcanzó con más de siete mil "cafecitos" comprados.

Este lunes, Sáez detalló que esos fondos serán destinados a "reconstruir la escultura en tamaño real de Favaloro". "Si sobra dinero, volveremos a hacer el homenaje al ARA San Juan", añadió. Para ello, el comerciante dijo que ya se puso en contacto con el artista plástico Fernando Pugliese, el mismo que había hecho la figura de Favaloro sentado a una mesa, con guardapolvo y estetoscopio colgado al cuello.

Pero "La Unión" también recibió otras muestras de solidaridad. Un turista italiano, que viaja todos los años a la Patagonia, inició una colecta en euros para ayudar a la reconstrucción. "Ya le dije que por ahora no es necesario, pero él insiste en que me tengo que dejar ayudar. Es increíble cómo vuelven las pequeñas manos que uno ha podido dar a lo largo del tiempo", señaló Sáez, quien aseguró que "el dueño de uno de los aserraderos más modernos de la zona me llamó para donarme todas las maderas que hagan falta".