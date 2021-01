Salta: Un cineasta denunció que no lo dejaron entrar al bar "Grizzly" por su vestimenta  

Un hecho de discriminación fue denunciado en Salta por el cineasta Alejandro Gallo Bermúdez, al intentar ingresar al bar Grizzly, en Tres Cerritos, y le negaron la admisión por su vestimenta.

Vestido con una remera, bermudas y una gorra, el artista le detalló que un empleado del lugar le impidió el ingreso por su ropa y le sugirió que use una camisa y se quitara la gorra.

"Unos amigos que estaban en Grizzly me dijeron que fuera, habían reservado mesa adentro. Yo llego y le mando un mensaje a uno de ellos. Él se acerca a la recepción, donde había dos personas de seguridad, y les dijo que yo iba a estar en su misma mesa. Por protocolo, es todo muy estricto. Ahí uno de seguridad me dice que 'así vestido no podía entrar'", relató Gallo Bermúdez.

Tras el hecho, ocurrido el viernes, el cineasta pidió explicaciones y desde el boliche le dijeron "que se sacara la gorra y se pusiera una camisa". Sin embargo, adentro del local había gente con pantalones cortos y crocs.

"Fue algo netamente discriminatorio. El que usa gorra está estigmatizado. Para mí, la gorra tuvo mucho que ver", remarcó Gallo al diario El Tribuno, y agregó: "Comencé a interrogarlos, sin violencia, pero les dije que eso era discriminación".

No es la primera vez que suecede algo así en el bar Grizzly. Luego de no poder ingresar al lugar, Gallo denunció lo sucedido en redes sociales, donde otras personas le comentaron que también habían sido discriminadas.

"Quizá a muchas y muchos les parecerá exagerada la repercusión, pero me han llegado más de 25 mensajes contándome situaciones parecidas que vivieron en el mismo bar, y no sólo por vestimenta, sino también por obesidad y color de piel". En la sección opiniones de la página de Facebook de Grizzly hay decenas de comentarios que dan cuenta de que esta práctica viene siendo común en este lugar.



Luego de tomar conocimiento de las repercusiones, el dueño de Grizzly se comunicó con Gallo Bermúdez para pedirle disculpas. "Me dijo que estaba avergonzado pero responsabilizaba al de seguridad. Dijo que no lo iba a llamar más para que trabaje. Yo estoy seguro de que hay una bajada de línea y no fue una decisión del empleado. Yo no quiero que nadie se quede sin trabajo. Pero sí quiero que se instruyan. La educación es la herramienta más potente", subrayó el artista.



El caso tomó estado público al tratarse de in cineasta conocido, pero muchos de estos casos se repiten y no llegan a los medios de comunicación. Gallo fue premiado en el país y en concursos internacionales por su trabajo.

"Se avanzó, pero aún falta mucho trabajo y concientización. Estas cosas hay que cambiarlas, sino Salta es siempre vista como retrógrada", advirtió Gallo, al tiempo que utilizó sus redes para aclarar que no es legal el derecho de admisión en este tipo de casos.

Denuncia Inadi Salta

Al tomar conocimiento de lo sucedido , Gustavo Farquharson, titular de Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) en Salta, confirmó que la denuncia fue recibida, señaló que "el derecho de admisión no puede ser discriminatorio" y aseguró que "la situación ocurrida el fin de semana no puede repetirse".

"Nadie puede impedirte el ingreso a un boliche por tu aspecto físico, color de piel, forma de vestirte, por la marca de ropa que usás, o por tener demostraciones de afecto con una persona de tu mismo sexo o una discapacidad", expresó el funcionario, quien además afirmó que el local podría ser sancionado con una multa o inhabilitación de hasta sesenta días.

"La mejor herramienta que tenemos es la educación, por eso quiero que el personal de Grizzly tome una capacitación sobre trato antidiscriminatorio, porque quiero una Salta inclusiva, no más estratificación ni segmentación", indicó Gallo tras tomar contacto con el Inadi.



Por su parte, la Secretaría de Igualdad de Oportunidades, dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos de Salta, llamó la atención sobre lo ocurrido y ofrecieron capacitación para el personal.

“Entendemos que en la defensa de los derechos es fundamental el respeto a las diversas formas de expresarse, la pluralidad de voces, miradas y perspectivas de nuestra sociedad y nuestras comunidades”, comunicaron a través de las cuentas oficiales de la cartera a cargo de Mariana Reyes.



También remarcaron que este tipo de acciones son “las que conllevan a la segmentación y estratificación social” e invitaron a los dueños y al personal de seguridad del local a sumarse a las propuestas de formación en derechos humanos que ofrece el Gobierno.