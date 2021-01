La jubilación de Mauricio Macri siguió generando chispazos dentro de Juntos por el Cambio

El debate sobre la posible jubilación de Mauricio Macri, después de las declaraciones de Martín Lousteau, quien habló del legado del ex presidente, continuó generando chispazos dentro de Juntos por el Cambio. Mientras que Hernán Lombardi, Jorge Macri y Patricia Bullrich defenderon al líder del PRO, los radicales Emiliano Yacobitti y Facundo Suárez Lastra se sumaron al apoyo de Diego Santilli para con Lousteau.

La controversia comenzó cuando Lousteau sostuvo que el aporte de Macri era desde su legado, mas no desde el presente o el futuro. La respuesta del “ala dura” de Juntos por el Cambio tuvo a Hernán Lombardi, como el principal vocero, seguido luego por otras voces como las de Fernando Iglesias y Francisco Sánchez. El ex titular de la Secretaría de Medios Públicos sostuvo que Macri, lejos de estar jubilado, “es el líder de una gran parte de nuestra fuerza, el fundador del PRO, y un gran presidente”. Más tarde el ex funcionario intentó minimizar la disputa: "No me enojé con Lousteau, son debates de ideas. Está fortalecida la unidad de Juntos por el Cambio, pero dentro de esa unidad hay debates".

Sin embargo, en las últimas horas otras figuras de Juntos por el Cambio hicieron públicas sus opiniones respecto de los dichos sobre la “jubilación” de Macri. Emiliano Yacobitti, diputado nacional de la UCR, fue uno de los que se distanció de las críticas hacia el senador, cuya declaración "bajo ningún punto de vista es una declaración contra Macri". Y manifestó no entender la postura de Lombardi: “la respuesta en todo caso sería que él no está de acuerdo con ampliar el espacio”, que fue una de las propuestas de Lousteau.

Otro diputado radical que se diferenció del “ala dura” de la coalición opositora fue Facundo Suárez Lastra, quien dijo que Lousteau “tuvo una expresión en el marco de un reportaje en el que fue muy respetuoso de Macri. El resto son fuegos de artificio que no contribuyen a nada”. También se refirió al gobierno de Cambiemos como una "alianza parlamentaria" antes que una "coalición".

Por su parte, el intendente de Vicente López, Jorge Macri, consideró que si bien “no hay un liderazgo único” en Juntos por el Cambio, no compartía la lógica de “querer jubilar” a algunos dirigentes. "Martín Lousteau ha perdido varias elecciones y no por eso deja de ser futuro. Esta lógica de querer jubilar no me gusta", manifestó el mandatario comunal, y agregó que "es un contrasentido querer que el espacio crezca pero echar a algunos". En la misma línea habló Patricia Bullrich: "Juntos por el Cambio reconoce a Mauricio Macri como una figura importante, creemos en el aporte que puede hacer", expresó.