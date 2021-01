Vedette: Soy lo que ves

Cuando comenzó la pandemia, Vedette junto a Gonza Gorosito -que ya habían realizado juntos unos cortos llamados “Reinas”, sobre drags, a los que les fue muy bien y fueron emitidos por Cine.Ar-, pensaron y pusieron en marcha el canal Más Visibles. Antes de que comenzara la cuarentena, hace dos años atrás, Vedette hacía la fiesta Trompo donde veían RuPaul y hacían concursos. “Al principio comenzamos en una casita, tipo 'Club de maricas para ver la drag race'. Yo ahí empiezo a montarme. Tenía que hacerlo todas las semanas porque el evento era semanal”. Cuando levantaron mucho la perdiz -la casita se transformaba en un salón de eventos- el evento pasó a realizarse en Flux y luego en La Tangente. Después la fiesta pasó a Feliza, donde hicieron dos temporadas. Continuaron con las fiestas de La Rasada “ese fue otro espacio para que las drags y performers tengamos lugar”. En relación a la difusión de las identidades sexuales disidentes en los medios de comunicación hegemónicos, Vedette dice: “Es como una cosa de caridad que tienen. No hay una empatía o un trato de igual a igual. Hay como una cucarda de diversidad que usan para mostrar que nos dan un poco de espacio, por eso también es necesario nuestro canal"



¿Y Más visibles?

Era como el Susana en vivo pero por Instagram TV, los domingos a las 9 de la noche, donde se podía votar, chatear e interactuar, hacíamos el juego de la oca (de la loca). Comenzamos a tomar el formato de la tele pero lo trucamos, le pusimos mostrerío. Y se armó, más allá que era re divertido. En 15 días acabábamos un programa, como locas…

Lo interesante es que no tenían que explicar nada…

Claro, es que los temas ya estaban instalados… La forma de hablar también es distinta. Y ahí, cuando salíamos por Instagram, empezamos a flashear que teníamos que tener un canal, más producido, mejorando algunas cosas… Y un día lo hicimos. El primer programa en un mes y medio, hicimos los guiones, la página, entrevistamos a la gente, se editó todo, las animaciones, las publicidades… La verdad es que fue un montón.

¿Y el programa “La guía T”?

Es un debate, una charla –no confrontación- sobre la vida “posta” de la comunidad trans. Lo sacamos adelante con Casa Brandon, que tenía la locación, los micrófonos, las luces… Lo hicimos todo con mucho ingenio. Tuvimos alianzas y vimos que teníamos una red, pero también hubo una superpoblación de “vivos” (en Instagram). La idea básica era unirnos. También estaba “Cuarentanga”, que es un programa hermoso, pero no tiene la cantidad de vistas que tienen otros, que explotan, y no tiene un contenido más allá de la música.

Ahora que llegó el verano y estamos en otra etapa de la cuarentena ¿cómo van a seguir? Además de empezar a liberar a los programas grabados…

Estamos pensando una forma de trabajo distinta. Generar recursos para grabar varios episodios. Nos gusta esto de transmitir 10 horas como si fuese tele de aire, es una cosa nostálgica nuestra, porque somos showceras…

CON V DE VENENO

Desde el mes del orgullo Vedette, como cantante drag, volvió al ruedo en las Fiestas La Plop en el autocine -donde hizo de La Veneno y para aplaudirla tocaban bocinas y prendían las luces-, con presentaciones en el CCK, entre shows en vivo y otros todavía en streaming.

Cuando hiciste La Veneno también se estrenaba “Más visibles”…

Exploté en puto, en colores… Fue una locura… Mundial. Era front-woman cantando y con la coreo. Me estaba cociendo la ropa, viendo el programa, respondiendo mensajes, maquillándome. Fue como arder. Con felicidad, con entrega toda porque todo esto fue buscado.

Hace cuatro años que sos Vedette…

Sí, ahí empecé a montarme porque quería ponerle un poco de fantasía a la cuestión. Y que hago drag hace menos tiempo. Yo tenía ganas de empezar a montarme y no sabía cómo. No tenía ni pelucas. De hecho, empecé siendo Vedette sin pelucas, con un tocado que había hecho en el trabajo. Yo trabajo haciendo utilería para el programa “Corte y confección”, para una coreografía de la abogada hot y me quedó esa crin de caballo y empecé a usar eso. De golpe Ideas del Sur cierra, nos tenemos que mudar y la gente de vestuario tira todo. Pilas de ropa. Eso es lo que yo uso. Tiraron vestidos de plumas, pieles, zapatos, todo. Todo lo que yo tengo, que es todo descarte. Yo me dije, a mí el destino me está diciendo que si tengo todo esto y no lo uso…

A veces trucás a Madonna…

Como Vedette salgo y voy tirando mis fantasías. He hecho a Madonna, que es mi ídola máxima, mi luz-guía de todo. La hice en las fiestas de La Rosada, con La Caro –otra drag increíble- y con Gonza Gorosito. Ahí hacíamos “El Madonnazo” y trucaba a Madonna. Me encanta hacer canciones de Madonna cantando en vivo, y sí, es lo que más he hecho.

“Plutón” es tu primer EP y ya estás produciendo otro…

Está en Spotify, “Baile en lo oscuro”. El próximo, va a ser un show por alquiler, pero yo sigo promocionando “Plutón”, que va a pasar de ser un EP a un LP. Las letras son todas mías, es lo que yo necesito: escribir, decir lo que pienso y lo que siento en el momento. Estaba estudiando producción electrónica cuando lo hice, entonces aproveché y tiré sintetizadores, lo compuse casi todo yo, resolví cierta textura de sonidos, los ritmos, armé sonidos electrónicos –no la composición entera sino momentitos de la composición- eso se lo acerqué al productor Martín Longoni y él me produjo el disco entero, que no tenía letras y ahí me puse a escribir.

También te servís del tarot y la astrología…

Son cosas que conozco poco pero sí tengo un círculo a mi alrededor con el que charlamos mucho de mística. Soy extremadamente escorpiana y veo desde ese lado. Cuando escribí “Plutón” estaba transitando una desilusión enorme, mi vida se había deshecho y transformé todo desde ese lado.

¿Y en qué estás trabajando ahora?

En “Baile en lo oscuro” me trajeron las pistas y yo escribí. Me encanta escribir letras. Le canto exclusivamente a la comunidad, no puedo proyectarme a la heterosexualidad nada, ni un poquito, ni sé lo que es (risas) y juego. Empecé este proyecto cuando se estaba muriendo mi viejo y tenía más conocimiento de la noche y el maltrato mismo dentro de la comunidad. Ahí empecé a entender que se reproducen los esquemas.

¿Entender qué?

Que la cultura es hegemónica y que baja también a la disidencia porque esa es la regla que hay… Después tenés que entenderlo y desarmarlo. Pero lo que una internaliza que es, hay que desandarlo. Estaba como enojada y empecé a escribir “vos no sos mi amiga”, y esas cosas… Catarsis. Necesito ir ventilando.

Vedette se presenta en vivo el sábado 6 de fedebrero a las 20 en el Museo Saavedra. Para ver Más visibles: masvisibles.ar. En Spotify: Vedette.