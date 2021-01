Reddit: los jóvenes ponen en jaque a Wall Street

Un grupo de usuarios de la plataforma Reddit, el mayor foro digital de Estados Unidos, se convirtió en una verdadera amenaza para Wall Street. Los jovenes de entre 16 y 20 años lograron que las acciones de la tienda de videojuegos GameStop se dispararan y pusieron en jaque a históricos analistas del mercado que apostaban a una caída de su valor.

La jugada se inció en un chat del foro denominado Wallstreetbets (Apuestas de Wall Street, en inglés), integrado por más de 2 millones de personas. En septiembre, los usuarios se enfocaron en una empresa de videojuegos minorista que sufrió fuertes pérdidas en el marco de la pandemia del coronavirus.

En los últimos días decenas de jovenes se organizaron para comprar intensamente acciones de GameStop, que el lunes llegó a cotizar a casi 160 dólares por título en medio de un alto volumen de negociación y habiendo comenzado el año en apenas 17 dólares.

La empresa estaba marcada por los analistas financieros por su potencial bajista y muchos operadores habían comprado opciones de venta, una apuesta que generó grandes pérdidas a partir de la tendencia alcista.



La fuerte subida de las acciones por un aumento inesperado del volumen de compra forzó a reducir las pérdidas con la compra de los títulos en los que apuestan a la baja, lo que impulsó aún más el precio de la acción.

Pequeños inversores como los de Reddit, que generalmente utilizan aplicaciones de "trading" para operar en bolsa sin comisiones, dispararon los precios de otras empresas que atraviesa situaciones financieras delicadas como la cadena de cines AMC, la empresa de teléfonos Blackberry o la minorista Bed Bath & Beyond, desafiando los argumentos de los analistas.



"Lo que ha ocurrido con la acción de GameStop es un recordatorio de cómo los tiempos están cambiando. Un nuevo ejército de 'traders' no centrados en las valoraciones, sino en oportunidades de impulso que ven en el Wall Street Bets de Reddit, Youtubers, TikTok o Robinhood (una aplicación de corretaje)", afirmó el analista Ed Moya, de la firma Oanda.



Otro caso que refleja el nuevo comportamiento de los inversores, especialmente los más jóvenes, tuvo lugar hace unos días cuando el fundador de Tesla, Elon Musk, recomendó en Twitter la aplicación de mensajería Signal y una acción que no tenía nada que ver llamada Signal Advance se disparó hasta un 1.100 por ciento los dos días siguientes.