Jaime Durán Barba: "Macri no será candidato porque no le gusta el Congreso"

"Larreta, por el momento, es el que está mejor posicionado. Pueden crecer otros. María Eugenia Vidal tiene muchísimo potencial", aseguró el consultor Jaime Durán Barba, quien juró que por el momento no está trabajando para nadie en la Argentina (pese a los rumores de que, justamente, está trabajando para Horacio Rodríguez Larreta). Sobre su ex cliente, el ex presidente Mauricio Macri, Durán Barba afirmó: "No creo que Macri sea candidato a diputado porque no le gusta el Congreso".

El consultor pasa sus días en Ecuador, aunque estuvo activo hace poco en la campaña contra Donald Trump. Y, cada tanto, le da un reportaje a un medio argentino, aunque ya no tiene el peso en las decisiones del país y del PRO que supo tener en su momento. Con respecto a su ex cliente, fue pragmático: "Macri tiene tanta vida como la que tenia Alberto Fernández hace cinco años. En política no hay muertos ni vivos", aseguró en un reportaje con FM Futurock. "Macri tiene una mala imagen. Pero cuando lo conocí en el 2004 también tenía una imagen mala. Máximo Kirchner tiene una pésima imagen y eso no quiere decir que no pueda ser presidente", aseguró. Luego recordó que Macri no es amante de ser diputado: de hecho, cuando fue diputado --entre 2005 y 2007-- tuvo récord de ausencias en las votaciones y en los discursos de la Cámara y llegó a afirmar que ser diputado era "un trabajo part-time".



Durán Barba siempre fue críptico con sus contratos en la Argentina. Por ejemplo, nunca quiso decir cuánto le cobraba a Macri, aunque el periodista Andrés Fidanza en su libro Durán Barba. El mago de la felicidad averiguó que eran unos diez mil dólares diarios. Ahora afirmó que no tiene ningún cliente en el país: "No estoy trabajando con nadie en Argentina. Tengo relación obviamente con Horacio, Mauricio, con todos".



El consultor ecuatoriano primero pareció atacar la estrategia de Patricia Bulllrich y otros del ala dura del PRO cuando dijo que "si en algo no debería meterse ningún elemento político es en la pandemia". Pero luego él mismo arriesgó que la vacuna rusa no es segura: "Me da mucha pena que Argentina tenga una vacuna que no aplica con los requisitos", dijo. Sobre el planteo de Macri de que hay que volver sí o sí a las clases presenciales, no importa cómo, Durán Barba opinó: "Lo del regreso a clases me parece muy sensato. En otras cosas creo que tiene una posición más dura, pero así es la política".

También aseguró, como ya hizo otras veces, que Cristina Fernández de Kirchner "es una mujer que ganó dos veces la Presidencia de la Nación en una sola vuelta. Cristina logró la unidad de casi todo el peronismo". Ya hace un tiempo aseguró que "en toda la década la imagen positiva de Cristina no bajó nunca del 37 por ciento, ni cuando (Francisco) De Narváez derrotó a Néstor (Kirchner), ni cuando fue enjuiciada".

"Con Cristina, los que fueron echados por (Juan Domingo) Perón de la Plaza de Mayo (en referencia a Montoneros y otras agrupaciones del peronismo revolucionario) se quedaron en el poder y los peronistas fueron arrinconados. Fernández les dio nueva vida", planteó.

Durán Barba también consideró que el presidente Alberto Fernández "resultó mejor candidato de lo que se esperaba y resucitó a un peronismo que estaba disminuido. De hecho, la unidad peronista le permitió tomar medidas más duras que las que tomó Macri sin que cayeran toneladas de piedras sobre el Congreso. Desaparecieron los piquetes, algunos sindicatos pidieron que se incrementaran los impuestos, otros se volvieron sensatos".



Sobre la vicepresidenta, afirmó que "algunos creyeron que quienes estábamos cerca de Macri la queríamos como contendiente porque era fácil de derrotar, lo que no tenía sentido: siempre fue la candidata más fuerte de la oposición". Por último, afirmó que "no cabe la unidad nacional excluyente de los peronistas, ni tampoco la de los antiperonistas. Cada una de esas corrientes representa consistentemente a la mitad de la población. Solamente si logran un acuerdo será posible superar la crisis endémica del país".