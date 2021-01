Inevitables

TEATRO

Un hembro

Un grupo de personas de diferentes sexos y edades reconstruyen o debaten sobre cómo ocurrió un único hecho: una suerte de comando salió a sembrar en los huecos de una ciudad o de varias ciudades al mismo tiempo. La pieza transcurre en los diferentes puntos de vista desde los que el grupo de personas narra la historia. Con dramaturgia de Rubén Sabbadini y dirección de Laura Paredes, esta obra es una de las seleccionadas por el concurso Nuestro Teatro, impulsado por el Teatro Cervantes, que durante el verano se estarán representando en la explanada de la Biblioteca Nacional. Reservas por Alternativa Teatral, a partir del domingo previo a cada estreno. Con Maiamar Abrodos, Juan Barberini, Claudia Cantero, Pilar Gamboa y Horacio Marassi.

Del jueves 4 al domingo 7, a las 22, en la Biblioteca Nacional, Agüero 2502. Gratis.

Trópico del plata

Aimé vive en la habitación contigua al “Baile de los Enmascarados” y espera las visitas de Guzmán. Acepta participar de sus orgías colectivas, a las que acuda disfrazada según las indicaciones que este hombre le da. “Lo hago por amor”, le dice. Comedia sórdida y drama amoroso que explora los límites más turbios del amor a través de un monólogo polifónico, duro y jocoso a la vez. “Mientras escribía la obra pensaba que ambos personajes, Aimé y Guzmán, debían ser actuados y relatados por la misma actriz. Esa decisión, que en principio fue un procedimiento de construcción, hoy constituye el lenguaje de la obra”, señala Rubén Sabbadini acerca de la pieza protagonizada por Laura Névole, que vuelve a escena por sólo dos funciones durante la primera quincena de febrero.

Viernes a las 21, en Nün Teatro Bar, Juan Ramírez de Velasco 419. Entrada: $500

MÚSICA

White Stripes

A una década de su separación, el dúo integrado por Jack y Meg White edita la primera antología de su carrera, que compila 26 canciones editadas previamente. Un video animado de “Let’s Shake Hands”, el tema que lo abre, sirvió como anticipo, y su lanzamiento digital fue acompañado por un registro en vivo del track de cierre, “Seven Nation Army”. Entre ambos, el recorrido oficial por una carrera que se prolongó durante catorce años, seis discos de estudio y uno en vivo incluye por supuesto sus hits, pero también covers como “Jolene” y “I Just Don’t Know What To Do With Myself”. “En una era de streaming la idea de un Grandes éxitos puede sonar irrelevante, pero creemos con todo el corazón que las grandes bandas merecen un Grandes éxitos”, es la declaración con la que su sello Third Man Records saludó la edición de un disco que ya se puede escuchar en todas las plataformas digitales, y que tendrá su versión física en el mercado internacional a partir del 12 de febrero.

La tumba de los crá

“Conectar lo desconectado. Nacer, vivir y morir en un lugar que, si lo dejás, siempre te va a mirar por encima del hombro. Saber que empezás desde cero cada vez. Eso es acá. Acá es la tumba de los crá”. Así es como el grupo uruguayo Peyote Asesino presenta el segundo simple que anticipa lo que será su primer disco de estudio desde Terraja (1998), que produjo Gustavo Santaolalla. El quinteto integrado por Fernando Santullo en voz, Juan Campodónico y Carlos Casacuberta en guitarras, Daniel Benia en bajo y Pepe Canedo en bateria, con la inclusión desde 2016 de Matías Rada en guitarra y Bruno Tortorella en teclados, ya había anticipado el tema “Vos no me llamaste”, primer adelanto de un disco que saldrá durante este año.

ONLINE

Atrapados sin salida al mar

Producida por la Asociación Civil El Ágora y la cordobesa Camboyano Producciones, se encuentra disponible en la plataforma Cont.ar esta serie documental que describe en primera persona diez relatos de personas que perdieron la libertad por diversos crímenes. ¿Qué circunstancias las llevaron a delinquir, a arriesgarlo todo, a perder su libertad? La pregunta es el punto de partida de cada episodio, centrado en casos como el de Miguel Torres, un guía turístico y estudiante con excelentes promedios que un día, sin razón aparente, asesinó de tres disparos a su padre. Una de las historias más terribles está protagonizada por Dahyana Gorosito, la joven de Unquillo acusada de no impedir el homicidio de su bebé recién nacido a manos de su pareja, y todo un ícono de la lucha contra la violencia machista. Lejos del amarillismo y el morbo, la serie documental, dirigida por Andrés Dunayevich, acerca una mirada humana a diez de esas historias que suelen ocupar espacio periodístico para luego desaparecer.

Supongamos que Nueva York…

…es una ciudad. A lo largo de siete entregas de media hora de duración, el cineasta Martin Scorsese conversa en lugares con la escritora Fran Lebowitz sobre los aspectos más diversos de Nueva York, el arte y la vida en general. Con una banda de sonido que incluye al Nino Rota más fellinesco, Frank Sinatra, Marvin Gaye y el new wave de The Flying Lizards, además de un material de archivo siempre pertinente, la autora de Metropolitan Life reflexiona sobre la vida moderna, los libros, el uso y abuso de la tecnología, el deporte, la salud, el estatus de las mujeres ayer y hoy y otras decenas de temáticas, siempre con un humor lúcido y ácido que hace que Marty estalle en carcajadas. Disponible en Netflix.

CINE

Una noche en Miami

Dirigido por la actriz Regina King a partir de la obra de teatro de Kemp Powers (el coguionista de la reciente Soul), este largometraje –que puede verse en Amazon Prime Video– imagina qué ocurrió a puertas cerradas durante un encuentro de gigantes. El 25 de febrero de 1964, el boxeador Classius Clay derrotó en el ring a su contrincante Sonny Liston, horas antes de anunciar su conversión al islam y un nuevo nombre, Muhammad Ali. Antes de eso, en un hotel de Miami tuvo lugar una reunión entre el pugilista, el músico Sam Cooke, el jugador de fútbol americano y futuro actor Jim Brown y el mismísimo Malcolm X. El guion de Powers no hace mucho por esconder el origen teatral del relato, que más allá de algunas salidas al exterior se concentra en las intentas discusiones entre los cuatro amigos. La política, la religión y los distintos puntos de vista sobre la forma de mejorar las condiciones sociales de los afroamericanos explotan en pantalla, reflejando el presente en el pasado. Y viceversa.

Dragged Across Concrete

Con sus dos películas previas, Bone Tomahawk y Brawl in Cell Block 99 –la primera un western fantástico, la segunda una aproximación al cine de presidiarios– el realizador S. Craig Zahler se ganó con creces un lugar dentro del universo del cine de género extremo. Su tercer largometraje es un violento policial protagonizado por dos oficiales interpretados, con gracia y pocas pulgas, por Mel Gibson y Vince Vaughn. Suspendidos temporalmente luego de una acusación de violencia policial, los antihéroes deciden infiltrarse en una red criminal y cometer, por primera vez en su vida, un acto deshonroso para la fuerza. Dónde y cómo se termina a partir de ese punto de partida derivativo hay que verlo para creerlo.

TV

Tiger

La señal HBO está emitiendo este documental en dos partes dedicado al ascenso, caída y regreso con gloria del jugador de golf más famoso del mundo: Tiger Woods. A partir del material de archivo, en parte inédito, y entrevistas recientes con amigos y colaboradores del ganador de quince majors del circuito mundial, el relato describe la carrera deportiva del golfista nacido en el condado de Orange, haciendo también hincapié en aspectos de su vida privada, no exenta de polémicas y accidentes. Basado en el libro biográfico Tiger Woods, de Jeff Benedict y Armen Keteyian, se intenta iluminar “la exitosa vida profesional y el mundo detrás de los focos, un universo poblado no sólo por los demonios personales de Woods, sino también por la ambición y las dobles intenciones de muchos de los que lo rodeaban”, según consigna el adelanto para la prensa. Ideal para los seguidores del deporte, el film quiere ser el documental definitivo sobre el homenajeado.

En días y horarios rotativos, por HBO.

Riverdale

En simultáneo con los Estados Unidos, llega a la pantalla de Warner la quinta temporada de la serie basada en los personajes de Archie Comics, la revista de historietas que apareció por primera vez en 1941. Vuelven KJ Apa como Archie Andrews, Lili Reinhart en el rol de Betty Cooper, Camila Mendes como Veronica Lodge y Cole Sprouse haciendo las veces de Jughead Jones. Los capítulos de la S05 incluyen una serie de videos que circulan misteriosamente por la ciudad y una demostración de talentos pugilísticos en la cual Archie está dispuesto a participar, además de un baile de graduación que promete ser una caja de Pandora de secretos revelados.

Miércoles a la medianoche, por Warner Channel.