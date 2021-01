Buscan a una nena de 12 años desaparecida desde el martes 

Paloma Sánchez, una nena de doce años oriunda de General Rodríguez, provincia de Buenos Aires, se encuentra desaparecida desde el martes 26 de enero, día en que fue vista por última vez con un short rojo, remera negra y zapatillas blancas.



Según relató su madre Fernanda, la niña salió de su casa el lunes 25 por la tarde y la encontraron a la madrugada del martes 26, a unas cuadras de su hogar, junto a un chico de 15 años en una esquina. Tras regresar del encuentro con aquel joven, Paloma pidió ir unos días a la casa de su abuela en el barrio Villa Angela.

"En la noche del martes 26, la abuela se fue a la casa de una amiga del barrio y llevó a Paloma con ella, pero la nena se escapó de esa casa. Ya fuimos a todos los lugares donde podría haber ido, nos contactamos con todos con los que podría haber estado. Nadie la vio”, explicó la madre.

Asimismo, la familia se dirigió a Marabó, a la casa de la familia del chico con el que supuestamente la vieron en la calle, pero el joven declaró que "no la había visto".

También se buscó a Paloma en los barrios Bicentenario y San Martín, mientras que los organismos policiales y municipales intervinientes se sumaron la Patrulla Rural y a la Dirección Distrital de Investigaciones (DDI).

"Buscamos a Paloma Sánchez. Fue vista por última vez el lunes 26 de enero en el barrio Villa Angela de General Rodríguez. Llevaba short rojo, remera negra y zapatillas blancas. Por cualquier información llama al 911, Comisaría de la Mujer 0237 485 0245, Dirección de Géneros 11 6923 2013", publicaron desde el Ministerio de Mujeres de la provinvia de Buenos Aires.



"La hemos buscado por todas partes. Se la ha tragado la tierra porque no la podemos encontrar. Salí a buscarla al rato y no estaba", detalló Sandra, abuela de la menor de edad. Y agregó: "Ella estaba caminando medio renga, por lo cual muy lejos no puede estar. Alguien se la llevó".

Por otro lado, Sandra indicó que "ella supuestamente tenía un noviecito, pero él aparentemente no sabe nada de ella".

El caso quedó a cargo de la jueza de Garantías del fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de Moreno, Mirta Guarino.