Premier League: Manchester City venció al Sheffield y lidera

Manchester City derrotó este sábado 1-0 al Sheffield United, en un partido correspondiente a la jornada 21 de la Premier League, y se afirmó en la punta del torneo británico.

El único tanto lo convirtió el brasileño Gabriel Jesús al inicio del primer tiempo tras una buena jugada del español Ferrán Torres.

Con esta victoria, el catalán Pep Guardiola, al frente del City, alcanzó las 500 victorias como entrenador en 673 partidos. "Me lo acaban de decir, no lo sabía. Es una buena cifra", expresó el ex DT de Barcelona y Bayern Munich, que está en la mejor racha desde que llegó a Inglaterra en 2016.

Con un triunfo más, el técnico de 50 años igualará la mejor marca de su carrera profesional, que logró cuando dirigía al Bayern en la temporada 2013-14.

"Hemos jugado muy bien. No hemos creado muchas ocasiones, pero recibimos pocas. Este equipo tiene mucha calidad. No hay ni un jugador que intente ganar por sí solo. Así mantendremos la racha", destacó Guardiola.



El City quedó cuatro puntos arriba del escolta Manchester United, que igualó sin tantos en su visita al Arsenal.

Por su parte, Aston Villa -con el arquero Emiliano Martínez de titular- venció 1-0 en su visita al Southampton. Otros resultados: Everton 0, Newcastle 2; Crystal Palace 1, Wolverhampton 0; West Bromwich 2, Fulham 2.

La fecha continuará este domingo con cuatro encuentros televisados por ESPN. A las 11, el Leeds de Marcelo Bielsa visita al Leicester, que pugna por acercarse a la punta, al igual que Liverpool, que desde las 13.30 visitará al West Ham, mientras que a las 16.45 Brighton recibirá al Tottenham. La jornada se abre a las 9 con el duelo Chelsea-Burnley.

Principales posiciones: Manchester City 44 puntos, Manchester United 41, Leicester 39, Liverpool 37, West Ham 35.