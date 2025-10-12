Peter Hammill, un “raro” que la pegó. Durante casi 60 años de los 77 que lleva viviendo, tocó, compuso, hizo lisa y llanamente lo que se le cantó. Lo que quiso. Por eso la pegó. No por estrella. No porque sus músicas fueran masivas. De llenar estadios, vender a lo pavote o generar fenómenos sociales imprevistos. Pero sí, por marcar huella indeleble ante el escucha riguroso y sensible. Sí, también, por patentar una forma de hacer ardua, plena de enigmas difíciles de descubrir. Casi no hay “hits” en su dilatado trayecto que incluye una treintena de discos solistas –más los quince registrados con Van der Graaf Generator- esparcidos entre los años predichos. Más bien hay perlas de oscuro brillo diseminadas entre los entresijos de su trayecto que hay que saber, querer y poder rastrear.

Hay entre su primer disco solista -Fool`s mate- el último a la fecha llamado In Traslation, un saber decir, sentir y escribir poético que en cada trabajo levanta la mano y habla, muchas veces desde la más sombría víscera. Siempre desde una amplia gama de recursos sonoros refractarios a las modas musicales, eclécticos por concepción e instrumentación, que el mismo Peter concibe, en general, desde una postura ajena al lado lúdico del rock and roll. A su faz “entretenedora”.

Tiene sentido para escuchar –parte- de lo dicho la reciente salida Peter Hammill, The Charisma & Virgin Recordings 1971-1986, florido compilado reunido en una caja con 18 cd`s y 2 Blu-rays –dispuesto también en plataformas virtuales- que contiene los trece discos que el multiinstrumentista, compositor y cantante publicó durante el período, desde el mencionado trabajo debut hasta los dos que editó en 1986: Skin y And Close as This. En efecto, el material repone piezas remasterizadas a través de las cintas máster originales e incluye una serie de rarezas inéditas que suman misterio al ya dado.

Pistas para orientar entre tan profuso material. 1) Todas las piezas de dos discos fundamentales como The Future Now (1978) y pH7 (1979) reviven mezcladas en 5.1. 2) Chameleon in the Shadow of the Night, del 73` incluye versiones alternativas grabadas para la radio de la BBC. 3) Hay una presentación en vivo de The Silent and the Empty Stage (1974) para alquilar balcones en el Centro Deportivo Universitario de Montreal. 4) También una grabación desconocida –excepto para los salvajes que estuvieron allí- en la Iglesia Unitaria “All Souls” de Kansas, en febrero de 1978, poco antes de la salida del citado The Future Now. 5) Se recomienda aguzar oído selectivo en dos discos que intentan resumir un todo vasto. Uno es el iniciático Fool`s Mate, por su tenor existencial y progresivo que condensa su rumbo en “The Candle” e “Imperial Zeppelin”, tema que incluye la guitarra de Robert Fripp en su travesía sónica. Otro, esa joyita llamada Over, que el músico grabó en 1977 (mientras en ciertas paredes de Londres aparecía la leyenda “Hammill is god”) para sublimar furias y tristezas del amor mediante gemas como “Autumn”, la catártica “Time Heals” y la ríspida “Betrayed”, donde manda ese abismal y lacerante violín que personaliza al músico tanto como su voz. 6) La colección incluye un libro tapa dura de 80 páginas para guiar, dado que -además de fotografías- reúne crónicas que el mismo Hammill acostumbraba escribir sobre sus propios discos. “Es un lanzamiento igualmente elegante que recopila todo mi trabajo inicial. Algo realmente emocionante”, ha dicho el músico.

La salida de esta antología solista de Hammill se monta sobre otra noticia que lo tiene como protagonista: la edición de una biografía que lleva por nombre Rock and Role, The Visionary Songs of Peter Hammill and Van der Graaf Generator. Con fecha de salida en noviembre, porta este trabajo escrito por Joe Banks unas 500 páginas que abordan en profundo músicas y letras de Peter, a través de entrevistas a personas que se movieron en su entorno y, por supuesto, una profusa investigación en archivos.