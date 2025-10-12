Da la sensación de que en Marvel Zombies todos llegan tarde. Los héroes a salvar a una tierra infestada de muertos vivientes y también la serie misma en su intención de revitalizar la franquicia. O quizás, llega sin fuerza para hacerlo.

Marvel Zombies (disponible en Disney+) tiene algunos problemas de base. El primero es de origen: la saga original que la inspira (una miniserie con guiones de Robert Kirkman y dibujos de Sean Phillips) no era ni la más interesante ni la más sólida del momento. Era más bien un intento de apalancarse sobre la zombiemanía que había generado primero en papel y luego en la pantalla el The Walking Dead del mismo autor, pero a diferencia de otros títulos que Marvel Studios adaptó –como Civil War- no había en la plaga undead marvelita mucha carne que morder.

La miniserie animada –cuatro capítulos de aproximadamente media hora cada uno- disponible en Disney+ deriva de otro título animado que generó bastante interés entre el núcleo duro de fans de la franquicia, que fue What if...? Esa serie proponía distintos “elseworlds”, mundos alternativos donde las cosas que marcaban al canon comiquero habían sucedido distinto, o se habían tomado otras decisiones y eso había dado como resultado una realidad bastante distinta. Así, se planteaban capítulos autoconclusivos (o como mucho, secuencias de un par de episodios) con versiones alternativas de los personajes y el universo Marvel. Era una oportunidad para jugar con orígenes, ideas, personalidades y homenajear distintos momentos y autores de la historia de la editorial. Era por como mínimo simpático y por momentos alcanzaba un muy buen nivel tanto en su técnica animada como –y muy especialmente- en el guión. En ese sentido, Marvel Zombies se queda algo chata y sus gestos para con el MCU no pesan mucho.

Aquí el protagónico recae sobre Kamala Khan –Ms. Marvel- y la compañía de los personajes como Ironheart, Shang Chi, Yelena Belova, Alexei Shostakov, Valkyria y Kate Bishop. Es decir, todos los intentos de plantear una renovación generacional respecto de la primera iteración de los Avengers. El cambio de foco incluso se explicita con un avenger de la primera hora explicitándole a uno de los personajes ese cambio de guardia. Y aunque algunos de esos personajes y series live action tienen momentos muy loables (lo de Iman Vellani como Ms. Marvel es buenísimo, por caso), no tienen la pregnancia ni el magnetismo de sus antecesores. De modo que el gesto de “se murieron los viejos héroes, sólo queda confiar en los nuevos”, no por obvio llega a calar profundo.

Hay un problema adicional con este intento de legitimar a los nuevos héroes, que es que toda la miniserie no deja de transcurrir en un universo alternativo. ¿Qué amor por los personajes “oficiales” quiere generar desde esta Tierra paralela? Quizás si no fuera tan obvio en este intento y se limitara a ser, como What if...? un elseworld, se disfrutaría más, sin la sensación de que están insistiéndole al espectador de que ame a un personaje al que le falta tomar sopa.

Porque por lo demás, la serie tiene momentos simpáticos. Alguito de gore animado -quizás más gracioso que asqueroso-, ver a la Bruja Escarlata en un momento de esplendor, y momentos de road-movie donde las protagonistas la pasan bien aunque el mundo se caiga a pedazos. Siendo una miniserie breve, eso podría haber alcanzado. Pero, como los zombies que la animan, esta tampoco tiene mucha vida.