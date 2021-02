Bartomeu se despegó de la filtración del contrato de Messi 

El ex presidente del Barcelona Josep Maria Bartomeu aseguró que no fue él la persona que filtró el contrato de Lionel Messi con el club catalán, que publicó el domingo el diario El Mundo. "Es totalmente falso que haya filtrado el contrato de Messi", afirmó el ex mandatario del club, que es sospechado de haber sido el principal responsable de la filtración.

Desde que el diario español publicó el contrato firmado por Messi con el Barcelona por más de 550 millones de euros en 2017, las acusaciones recayeron sobre Bartomeu, como responsable de haber facilitado la información a la prensa, buscando desprestigiar la figura del argentino. Sin embargo, el ex dirigente la desmintió de plano y calificó el hecho como ilegal.

"Este es un tema muy serio y es totalmente ilegal filtrar contratos profesionales. Hablar por la tele y acusar es fácil, pero no estamos para bromas porque esto acabará en tribunales", remarcó Bartomeu, que indicó que el contrato de Messi es merecido por lo que genera para el club. "Leo merece lo que cobra, tanto por motivos profesionales como comerciales, y sin pandemia el Barça puede pagar perfectamente estas cifras", remarcó el ex presidente del Barcelona.

En la misma línea que Josep Maria Bartomeu se pronunció Javier Tebas, presidente de La Liga, quien aseguró que el sueldo de Messi es perfectamente pagable si no fuera por la pandemia del coronavirus.