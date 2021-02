Barrabravas armados con cuchillos amenazan a un entrenador

Salvador Ragusa, entrenador del club Altos Hornos Zapla, equipo que compite en el Torneo Regional Federal B, denunció este lunes que fue amenazado por barrabravas con cuchillos cuando se encontraba en el hotel donde se aloja, por lo que a raíz de lo ocurrido se alejará de la institución a la finalización del campeonato.



"Esta es mi última temporada acá, ya se lo dije al presidente Marcelo Lizárraga. Nunca en mi vida me vinieron a apretar a mi domicilio con cuchillos, estuve a punto de irme", expresó el entrenador del club palpaleño en una entrevista con Canal 4 de Jujuy, al recordar el hecho de violencia ocurrido hace dos semanas.



“Esto es algo que nunca me pasó", sostuvo Ragusa, de 75 años y con una vasta trayectoria en el ambiente del fútbol, al relatar: "Hace dos partidos, un grupo de hinchas subió a mi habitación en el hotel", con el fin de "apretarlo".



Tras vivir esa situación, recordó: "Mi familia quería que me vaya al instante, aunque decidí quedarme en el club hasta terminar el torneo; pero apenas termine, me voy".



Zapla derrotó 4-1 a Atlético Cuyaya este domingo por la fecha 5 del Torneo, pero en medio de una entrevista el DT rosarino contó el episodio de violencia sin ocultar su impotencia.



El triunfo del último domingo dejó al equipo a un paso de la clasificación a la siguiente ronda, que se definirá la próxima semana cuando reciba en su estadio al líder de la Zona 1 Región Norte, Talleres de Perico.



Ragusa, formado como como entrenador en el club Renato Cesarini junto con Jorge Solari en Rosario, dirigió a cerca de 40 clubes a lo largo de su extensa carrera, entre ellos a Gimnasia y Esgrima de Jujuy, a principios de la década del '90.