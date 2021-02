"Macri intenta obstruir la reconstrucción educativa"

En un contexto de alta tensión por el debate entorno al regreso a las aulas, el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, sostuvo que "Mauricio Macri fue un mal presidente" y lo acusó de "intentar obstruir la reconstrucción educativa". Marcó la contradicción de los legisladores de Juntos por el Cambio que cuestiona la política educativa y votaron en contra el incremento para el sector en el Presupuesto 2021. Trotta cuestionó que desde la oposición se intenta declarar a la Educación como "servicio esencial", argumentando que con ello solo se buscaba impedir que los y las docentes desarrollen sus tareas gremiales.

"Se vuelve a poner por parte de Cambiemos el conflicto en los maestros. Si ellos están tan preocupados porque la educación sea esencial, ¿por qué permitieron que su Gobierno desfinanciara las escuelas?", cuestionó Trotta en diálogo con la radio de la Universidad de Entre Ríos, y afirmó: "Mauricio Macri fue un mal presidente, y como expresidente intenta obstruir la reconstrucción educativa". Durante la jornada de hoy, Trotta recorrió las provincias de Santa Fe y Entre Ríos en el marco de los preparativos para la vuelta a clases, coordinando los protocolos y modalidades que deberá adoptar cada provincia para la reapertura de las escuelas. Allí hizo hincapié en que el objetivo era "garantizar una presencialidad segura" y apuntó contra el expresidente Mauricio Macri y los sectores más duros de Juntos Por el Cambio que "piensan que peleando con los docentes iban a tener un rédito electoral". "Yo les pediría que reflexionen sobre la forma de priorizar la agenda educativa", añadió.

Luego de realizar una visita por la provincia de Santa Fe, el ministro brindó una conferencia de prensa junto al gobernador Omar Perotti en la que se refirió a las declaraciones de algunas figuras de la oposición que demandan declarar a la Educación como "servicio público esencial". "Lamentablemente, la inmensa mayoría de los diputados y senadores de la oposición no levantó la mano al momento de aprobar un presupuesto que deja atrás la inercia de la desinversión educativa que caracterizó a los cuatro años de la gestión de Cambiemos. Entonces, por qué no explican abiertamente la voluntad de cercenar los derechos laborales de las y los docentes. La propuesta enmascara una posición autoritaria que busca disciplinar a las y los trabajadores de la educación. Desde luego que la educación es esencial, pero no en los términos maniqueos que quieren utilizarla", aseguró. "Lo que pretenden es que no haya posibilidad de medidas de fuerza por parte de los docentes", explicó.

En una línea similar, Trotta se refirió en declaraciones radiales a la tensa relación que mantiene el gobierno porteño con los gremios docentes y le volvió a pedir al jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta que "se involucrara" en el diálogo con los sindicatos. "Le pido que se involucre en el diálogo, porque los otros días hubo una reunión con los sindicatos docentes y no estuvo presente ni siquiera la ministra. Más allá de que pueda haber posiciones de intransigencia por ambos lados, la principal responsabilidad la tiene el Estado", afirmó en diálogo con Futurock.

Por otro lado, el ministro se refirió también durante el día a los reclamos salariales de los sindicatos. "Este es el gobierno que reinstaló las paritarias, y el compromiso es que el salario pueda expandirse en momentos de enorme complejidad. Hemos duplicado el incentivo docente, que es el aporte que hace el Estado, con una inversión adicional de 1.600 millones de pesos todos los meses. Les pedimos un esfuerzo a todas las jurisdicciones, porque nos debemos a nuestros estudiantes", sostuvo.

Protocolos de vuelta a clases

Mientras Trotta recorre las diferentes provincias del país con el objetivo de definir el modo y las condiciones en que serán retomadas las clases presenciales --a lo que se le sumará un gran encuentro presencial ente todos y todas les ministres de Educación provinciales el 12 de febrero--, comienzan a darse a conocer algunos detalles. Uno de ellos es que el ciclo lectivo del 2021 comenzará con les estudiantes en las aulas "al menos" tres veces por semana.

"Nuestro objetivo es que por lo menos tres días a la semana cada uno de los estudiantes tenga clases presenciales en la escuela", confirmó Trotta en uns entrevista radial. "Es importante que el estudiante repita la jornada habitual, no que vaya dos horas. Si tiene jornada simple, que el día que le toca ir vaya todo el día. No son actividades de revinculación educativa, son clases con un sistema alternado de presencialidad y no presencialidad", explicó.

El ministro mencionó, a su vez, que estaba dialogando con el titular de la cartera de Transporte, Mario Meoni, sobre el uso del transporte público. "Habrá una aplicación que acredite que el docente y el estudiante tengan que usar el transporte para viajar. Además, vamos a reforzar en el número de transporte en la hora pico. La puesta en suspensión de la presencialidad debe ser a corto plazo y priorizar el cuidado de la escuela", indicó.