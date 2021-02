Se sortea la nueva Copa, que ya no se llama Diego Maradona

A falta de sinónimos, una palabra se repetirá una y otra vez en cada uno de los espacios informativos del fútbol durante este primer semestre de 2021: "copa". Al igual que en el reinicio post parate pandémico del fútbol argentino, no habrá torneo de liga y la (ex) Copa Diego Armando Maradona 2021 será la 106º copa nacional de la historia y se sorteará este miércoles, desde las 19, en un hotel de Puerto Madero. El prefijo se debe a que en los últimos días los dirigentes de la Liga Profesional dieron marcha atrás con la denominación en homenaje al ídolo ante la posibilidad de futuros problemas legales, ya que la marca "Maradona" está registrada por una empresa del abogado del 10, Matías Morla, y podría estar sujeta a una judicialización por la sucesión de sus bienes. Tan inverosímil como que el astro ya no esté entre nosotros.

A iniciarse el viernes 12 de febrero, la nueva copa "anónima" tendrá algunas modificaciones con respecto a la de 2020. En primer lugar, habrá dos clubes más (los ascendidos Sarmiento y Platense) para llegar a un total de 26. Divididos en dos zonas de 13 equipos cada una, la cifra impar permitirá la realización de clásicos interzonales en lugar de fechas libres. A través de los bolilleros se definirán los grupos (con Boca en uno y River en otro, Racing en uno e Independiente en otro, y así) y el fixture.



Pero prontamente el certamen sin nombre se podría transformar en un mano a mano histórico entre los dos gigantes del ámbito local, ya que Boca lidera el rubro copas nacionales con 14 trofeos, mientras que River, con 12, disputará el 24 de febrero la Supercopa Argentina 2019 ante Racing (sí, 2019, leyó bien; entre el campeón de la Superliga y la Copa Argentina de ese año), por lo que podría quedar a tiro de Boca. El que también asoma la cabeza allí es el propio Racing, con 13 consagraciones de este tipo. Detrás del trío, aparecen Independiente con 9, Huracán con 8 y Rosario Central con 6. Todo esto, claro, si es que los dirigentes no improvisan una modificación de último momento y le dan categoría de liga a la copa, contradicción mediante.



Luego de disputadas las 13 fechas de la primera fase, que se espera resulta para principios de mayo, los cuatro mejores clasificados de cada zona avanzarán a cuartos de final, enfrentándose el primero del Grupo A contra el cuarto del B, el segundo del A contra el tercero del B, y viceversa. Con duelos a eliminación directa y penales en caso de empate, la final está programada para el 30 de mayo, con margen pare el inicio de la Copa América que organizarán Argentina y Colombia entre el 11 de junio y la final del 10 de julio.

Entre los premios extra para el campeón estará la clasificación a la Libertadores 2022, mientras que los puntos de la primera rueda sumarán para la tabla de acceso a copas internacionales y para los promedios del descenso, a reiniciarse el año que viene. Esta copa tiene una similitud con el Torneo Transición 2016, que constó de dos grupos de 15 equipos, clásicos interzonales y una final entre los ganadores de cada zona, que tuvo la goleada 4 a 0 del Lanús de Jorge Almirón, Sand y Acosta sobre el San Lorenzo de Pablo Guede, Mercier, Buffarini y Torrico.



En el segundo semestre, luego de la Copa América, el fútbol argentino retomará el formato de liga, con un torneo de 26 equipos todos contra todos. Pero mientras tanto, sobrarán las copas. Además de la "anónima" y la Supercopa, actualmente ya se están disputando los 32avos de final de la Copa Argentina, con los cinco "grandes" todavía por debutar. La parada siguiente en el calendario será la Recopa Sudamericana que enfrentará en dos finales a Defensa y Justicia con Palmeiras de Brasil, el 18 de febrero y 3 de marzo (el Halcón jugará a su vez la siempre ignota Copa Japonesa/Sudamericana ante el FC Tokio, aunque no se sabe cuándo).

A principios de marzo también será el turno de San Lorenzo para meterse en la fase 2 de la Copa Libertadores. El Ciclón tendrá que disputar dos series de ida y vuelta contra rivales todavía a definir para meterse en la ronda de grupos de la Copa más buscada, que largará el 20 de abril con la participación de Argentinos, Boca, Defensa, Racing, River y Vélez. Idéntica fecha tendrá el inicio de la fase de grupos de la Sudamericana, con Arsenal, Independiente, Lanús, Newell's, Rosario y Talleres. Los octavos de final de ambos certámenes se abrirán luego de terminada la Copa América, al fin y al cabo, el gran evento de este año súper copero.