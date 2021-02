Motus y Gamon, dos nuevos sellos literarios

La mujer que no cree en los sueños imposibles fue inoculada con “el bichito de la edición” por sus padres, los editores Javier Vergara y Gabriela Cruz. Los proyectos ambiciosos le sientan bien, más en tiempos de pandemia, cuando la lectura gana terreno y los libros son un refugio. Motus y Gamon, de la recién fundada casa Trini Vergara Ediciones, desplegarán desde marzo una selección actual de novela negra y fantasy, con versiones en español latinoamericano y peninsular en papel, ebook y en algunos casos audiolibro también. Argentina, España y México son las tres sedes de esta editorial, encabezada por la reconocida editora Trini Vergara, que tendrá como lema “Somos lo que querés leer”. La propuesta condensa las ideas de la editora sobre “el nuevo paradigma editorial en la era digital”: pasar de publicar “a ciegas” a publicar “al servicio” de los lectores. “Lo más difícil de la edición es publicar ficción porque tiene una enorme cuota de azar”, dijo Vergara durante la presentación internacional a través de Zoom.



Desde marzo en las librerías de España, México y Argentina se podrán conseguir las dos novedades de Motus, un sello dedicado al thriller y a la novela negra: El juicio de Miracle Creek, un thriller judicial-psicológico de Angie Kim, una estadounidense de origen coreano, ex abogada que decidió convertirse en escritora, ganadora de un importante reconocimiento a la novela negra en Estados Unidos: el Premio Edgar a la mejor primera novela. El otro título del mismo sello es La chica que se llevaron, de Charlie Donlea, también estadounidense, un autor best seller traducido a doce idiomas y con miles de seguidores en las redes sociales. En el caso del sello Gamon, que publicará fantasía, saldrán La última sonrisa de Sunder City, la primera novela del actor y escritor australiano Luke Arnold, conocido por interpretar a Michael Hutchence en la serie Never Tear Us Apart; y Reyes de la Tierra Salvaje, del canadiense Nicholas Eames, ganadora del David Gemmell Morningstar Award a la Mejor Primera Novela, elegido el Mejor Libro del Año en la comunidad Fantasy Faction.

“Por más que una lleva bastante tiempo en esta batalla de hacer llegar libros a mucha gente, no deja de ser un momento bastante emocionante”, reconoció la editora al lanzar este proyecto que lleva su nombre y que está basado en tres grandes ideas sobre cómo concibe la edición. “Los libros en español deben ser para toda el área hispanohablante; eso define el hecho de que estemos naciendo en tres países en simultáneo, los tres mercados más grandes de la lengua desde los que vamos a irradiar nuestros libros al resto de la región”, explicó Vergara, que apostará por un catálogo universal donde habrá muchas primeras novelas de autoras y autores norteamericanos, ingleses, australianos, suecos y chinos. “Me interesa la edición de libros de gran alcance; buscamos captar a las personas que no leen demasiado, los llamados ‘lectores no habituales’, nos inscribimos en la literatura de entretenimiento”, aclaró Vergara y agregó que adoptarán en el futuro “todo lo que se ofrezca como nuevas herramientas tecnológicas”.

Vergara nació en Chile como su padre Javier Vergara (1930-2003), el primer editor en español de Stephen King. Esta licenciada en Economía trabajó en la editorial familiar a fines de la década del 80 y principios de los 90. En 1996 fundó V&R Editoras, junto con Lidia María Riba, que dirigió hasta 2018. Durante 2021 los sellos Gamon y Motus de Trini Vergara Ediciones publicarán 16 títulos. Para el 2022 serán 12. Los 28 títulos surgieron de la lectura de más de 500 originales. “Publicar ficción es publicar autores. La mayor satisfacción de un editor es acompañar a un autor que recién comienza, creyendo en él o ella”, planteó la editora. “Cuando descubrimos a Angie Kim, el hecho de que sea su primera novela es un plus, sobre todo cuando ya pasó los primeros exámenes en Estados Unidos. Angie Kim ya terminó la segunda novela y estamos interesados en publicarla. Hay un seguimiento de los autores; es un punto a favor y cierto orgullo decir: vamos a apostar”.

Que no haya ferias del libro presenciales en el mundo es un gran problema que trajo la pandemia para el sector editorial. “El viaje de un autor era el momento máximo de esplendor y oportunidad: traer a un autor y presentarlo a su público producía un revuelo y lealtad, un seguimiento de parte del público. No hay ferias, pero habrá otras maneras. Las ferias profesionales, Frankfurt, Londres, Bolonia, Guadalajara, se están reemplazando por reuniones virtuales. Para una editorial que empieza con un presupuesto acotado no gastar en viajes internacionales tiene alguna ventaja. Ahora hay que buscar a los lectores por las redes y traerlos a las librerías”, reflexionó Vergara, expresidenta de la Cámara Argentina de Publicaciones (CAP), creadora del coloquio Entre Editores que ha realizado aportes al conocimiento de la comunidad editorial en español través de la encuesta Mujeres que leen. “La lectura está mejor que nunca; sabemos que hay gente que está leyendo más. Esa es una noticia estupenda”, concluyó Vergara, la mujer que cree en el futuro.