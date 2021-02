"El ascenso de Platense es lo mejor de mi carrera", dijo De Olivera

El arquero de Platense, Jorge De Olivera, no dudó y asintió que el ascenso a Primera División que alcanzó el domingo pasado con la entidad de Vicente López resultó "lo mejor" de su dilatada trayectoria deportiva.



"Este ascenso con Platense, sin dudas, es lo más grande que me pasó en mi carrera deportiva. Es lo que más felicidad me generó", apuntó el guardavallas misionero, de 38 años y 1,94 metros de altura.



Platense retornó este fin de semana a la máxima categoría del fútbol argentino, luego de 22 años de ausencia, al derrotar en los penales a Estudiantes de Río Cuarto (4-2), al cabo de la final del Reducido de la primera Nacional, que se jugó en cancha de Newell's y terminó empatada 1-1.



"Fue un campeonato durísimo. En realidad, lo que hicimos en los últimos tres años; subir dos veces, no es muy común", agregó el exgolero de Racing, en charla con Radio Télam.



De Olivera arribó a la institución calamar, a principios de 2017, cuando el equipo estaba en la Primera B Metropolitana. Desde esa categoría, el arquero fue aportando su cuota (estuvo 726 minutos con la valla invicta e instauró un record de imbatibilidad en el club) y llegó a esta instancia decisiva para arribar a Primera, devenido en uno de los referentes y emblemas del equipo del DT Juan Manuel Llop.



"A uno le toca, tal vez, quedarse con la última foto. Pero el esfuerzo es de todos. Mis compañeros fueron unas fieras, igual que el cuerpo técnico", describió De Olivera.



Para el arquero, el objetivo se cumplió porque el conjunto marrón mostró "recambio" en todas sus líneas. "Nunca medimos si éramos o no favoritos antes de la final. Sabíamos que estábamos a la altura de lo que nos jugábamos, porque así lo habíamos demostrado en las primeras siete fechas desde que se reanudó el torneo", dijo.



El guardavallas también elogió la estrategia del entrenador Llop, de quien dijo que "nos inculcó la idea de ser protagonistas, sin importar en la cancha que jugásemos", remarcó.



De Olivera pretende que el club de Vicente López "esté a la altura en Primera", aunque –a su juicio- todo dependerá "del plantel que se pueda armar".



"El sueño, obviamente, es consolidarnos en la A y, tal vez, entrar a alguna Copa. Pero para eso falta tiempo todavía", finalizó.