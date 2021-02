Las series candidatas a los Globos de Oro

El anuncio de las nominaciones para los Globos de Oro, que anualmente entrega la Hollywood Foreign Press Association (Asociación de prensa extranjera de Hollywood) dejó a The Crown como una de las series mejor posicionadas para llevar estatuillas a las estanterías de sus productores. La serie sobre la corona inglesa suma seis nominaciones, incluyendo la de Mejor serie dramática y cinco para sus actores protagónicos y de reparto. Otra que también suma seis nominaciones es Schitt’s creek, que en la Argentina no tuvo mayor impacto, pero que ostenta el récord de haber obtenido los siete premios a la comedia que ofrecían los Emmys en su ceremonia de 2019.



El resto de las nominaciones aparecen bastante repartidas, aunque destaca la miniserie The Undoing, con cuatro nominaciones. La serie, con Nicole Kidman en el papel protagónico (y como productora), sigue las alternativas de una terapeuta que descubre que su marido puede ser culpable de un desastre. A su favor cuenta con las actuaciones de otras grandes figuras de la industria, como Donald Sutherland y Hugh Grant, también nominados a sendas estatuillas como actores.

Los anuncios también dejaron en claro la irrupción en la pantalla chica de la joven Anna Taylor-Joy, protagonista de Gambito de dama y que también suma otra nominación por el film Emma. La actriz estadounidense de origen argentino-británico fue furor con Gambito de dama y se convirtió en una de las caras del año.

El resto de las series se reparten de a una o dos nominaciones por título. Pero las preferencias de la crítica al nominar hacen suponer que The crown (Netflix) se impondrá a Lovecraft country (HBO), The mandalorian (Disney Plus), Ozark y Ratched (ambas de Netflix) en el rubro “Mejor serie de televisión – drama”. Lo llamativo es que es la única categoría en la que aparece The Mandalorian. Es rara la ocasión en que productos de una franquicia como Star Wars aparecen en esta clase de premios y su nominación significa un reconocimiento a sus tiempos narrativos, su trabajo de cámara, la presencia de Herzog y, claro, la del adorable “baby Yoda”.

Como mejor Comedia o musical televisivo compiten Emily in Paris, The Flight Attendant, Schitt’s Creek, The Great y Ted Lasso. El interés de los espectadores locales también se reparte en el rubro que reconoce a la mejor serie limitada (o película para tv), al que aspiran Normal People, Gambito de dama, Small Axe, The Undoing y Poco ortodoxa. Aunque la cobertura mediática argentina se enfocó con fuerza en la miniserie protagonizada por Taylor-Joy, también tiene fuerzas en ese rubro Unorthodox, que sigue la historia de una jovencita judía que huye a Berlín para escapar de un matrimonio infeliz. Un escape que también la aparta de su comunidad ultraortodoxa. Además de estar hablada en yidish durante gran parte de la serie, Poco ortodoxa está basada en la autobiografía de Deborah Feldman.

Un repaso por los rubros actorales muestra nombres fuertes en todas las categorías. Para protagónico masculino en series dramáticas compite Al Pacino (por Hunters), y comparte ronda con Jason Bateman (Ozark), Josh O’Connor (The Crown), Bob Odenkirk (Better Call Saul), y Matthew Rhys (Perry Mason). En la categoría semejante para sus colegas mujeres pujan Olivia Colman y Emma Corrin (ambas por The Crown), Jodie Comer (Killing Eve), Laura Linney (Ozark) y Sarah Paulson (Ratched).

En series limitadas la cosa estará muy peleada. Si Anna Taylor-Joy quiere la estatuilla deberá imponerse primero a colegas de gran trayectoria, como Cate Blanchett (que va por Mrs. America) y Nicole Kidman (The undoing), además de Shira Haas (Poco ortodoxa) y Daisy Edgar-Jones (Normal people). En la versión masculina de esta categoría sólo se repite como serie The Undoing, gracias a la presencia de Hugh Grant. En la misma mesa se sientan otros como Ethan Hawke (The good lord bird), Mark Ruffalo (I know this much is true), Bryan Cranston (Your honor), y Jeff Danield (They comey rule).

Comedia/Musical es un sector al que la industria le presta mucha atención, y donde suelen verse títulos que se repiten a lo largo de los años. Una comedia o musical exitoso tiene garantizados años de trabajo a sus actores, aun cuando luego no puedan despegarse de esos papeles que los hicieorn famosos. Kaley Cuoco, que se hizo conocida como la Penny de The Big Bang Theory, consiguió romper esa tendencia y aparece nominada por The flight attendant, junto a Lily Collins (Emily in Paris), Elle Fanning (The Great), Jane Levy (Zoey’s Extraordinary Playlist) y Catherine O’Hara (Schitt’s Creek). Entre los varones la disputa se dirimirá entre Don Cheadle (Black Monday), Nicholas Hoult (The Great), Eugene Levy (Schitt’s Creek), Jason Sudeikis (Ted Lasso) y Ramy Youssef (Ramy). Finalmente, los roles de reparto también guardan nombres de peso. Entre ellas destacan Gillian Anderson y Helena Bonham Carter, ambas por The Crown. Además aparecen Julia Garner (Ozark), Annie Murphy (Schitt’s Creek) y Cynthia Nixon (Ratched). Entre los varones Donald Sutherland (The undoing) y Jim Parsons (Hollywood) ponen la vara alta para John Boyega (Small Axe), Brendan Gleeson (The Comey Rule) y

Dan Levy (Schitt’s Creek).